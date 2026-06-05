Alien Isolation 2 maakt angstaanjagende entree tijdens Summer Game Fest 2026
Het is zover! Na meer dan twaalf jaar sinds de originele release zijn hier de eerste beelden van de felbegeerde (en angstaanjagende) Alien Isolation 2.
De nieuwe gameplaytrailer toont ons nog weinig van de combat of Xenomorph, maar het biedt wel een uitgebreide blik over de setting. We gaan de buitenlucht in en zijn dus nu dan ook kwetsbaarder dan ooit in een uitgestrekte vlakte. Net zoals het origineel krijgen we te maken met een 'onverwoestbare' alien die we alleen tijdelijk kunnen afweren. De eerste vermomde beelden van het beest zijn sporadisch te zien.
Alien Isolation 2 is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, pc, Nintendo Switch 2 en Xbox Series X|S.
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Trailer
Alien: Isolation 2-teaser vrijgegeven
Het aanstaande vervolg op de horrorgame Alien: Isolation zit in de pijplijn. SEGA en Creative Assembly hebben een korte maar krachtige teaser vrijgegeven.10 reacties
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Nieuws
Alien: Isolation 2 is in de maak
SEGA en Creative Assembly brengen goed nieuws op het 10-jarige jubileum van Alien: Isolation. Er is namelijk een vervolg in ontwikkeling!0 reacties
Ik moet deel 1 nog afmaken... :O
YES! Must -play!!!
Ben hyped, maar ze zullen toch serieus hun best moeten doen om aan de eerste game te tippen. Het feit dat het zich nu afspeelt in een kolonie en niet in de ruimte is toch wel al een grote vermindering van het isolatiegevoel vind ik persoonlijk. Er is niks dat meer verlaten aanvoelt dan de ruimte
Deel 1 was idd echt heel spannend, kijk uit naar het vervolg 🤘🏻
Deel 1 vond ik een fantastische game die garant stond voor heel wat klamme handjes. Ik kijk er naar uit.
Supercool!