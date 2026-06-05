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Alien Isolation 2 maakt angstaanjagende entree tijdens Summer Game Fest 2026

Door Bram Noteboom

Het is zover! Na meer dan twaalf jaar sinds de originele release zijn hier de eerste beelden van de felbegeerde (en angstaanjagende) Alien Isolation 2.

De nieuwe gameplaytrailer toont ons nog weinig van de combat of Xenomorph, maar het biedt wel een uitgebreide blik over de setting. We gaan de buitenlucht in en zijn dus nu dan ook kwetsbaarder dan ooit in een uitgestrekte vlakte. Net zoals het origineel krijgen we te maken met een 'onverwoestbare' alien die we alleen tijdelijk kunnen afweren. De eerste vermomde beelden van het beest zijn sporadisch te zien.

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Alien Isolation 2 is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, pc, Nintendo Switch 2 en Xbox Series X|S.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Alien: Isolation 2
Alien: Isolation 2

Ontwikkelaar

Creative Assembly

Uitgever

SEGA

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 12:25

Ik moet deel 1 nog afmaken... :O

0
Avatar Silverspawn
Silverspawn
lvl4 Reply Goblin
4 weken geleden om 13:11

YES! Must -play!!!

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 12:51

Ben hyped, maar ze zullen toch serieus hun best moeten doen om aan de eerste game te tippen. Het feit dat het zich nu afspeelt in een kolonie en niet in de ruimte is toch wel al een grote vermindering van het isolatiegevoel vind ik persoonlijk. Er is niks dat meer verlaten aanvoelt dan de ruimte

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
4 weken geleden om 10:28

Deel 1 was idd echt heel spannend, kijk uit naar het vervolg 🤘🏻

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 03:14

Deel 1 vond ik een fantastische game die garant stond voor heel wat klamme handjes. Ik kijk er naar uit.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
4 weken geleden om 01:14

Supercool!

0
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