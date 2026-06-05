Het is zover! Na meer dan twaalf jaar sinds de originele release zijn hier de eerste beelden van de felbegeerde (en angstaanjagende) Alien Isolation 2.

De nieuwe gameplaytrailer toont ons nog weinig van de combat of Xenomorph, maar het biedt wel een uitgebreide blik over de setting. We gaan de buitenlucht in en zijn dus nu dan ook kwetsbaarder dan ooit in een uitgestrekte vlakte. Net zoals het origineel krijgen we te maken met een 'onverwoestbare' alien die we alleen tijdelijk kunnen afweren. De eerste vermomde beelden van het beest zijn sporadisch te zien.

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Alien Isolation 2 is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, pc, Nintendo Switch 2 en Xbox Series X|S.