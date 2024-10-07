Alien: Isolation 2 is in de maak
SEGA en Creative Assembly brengen goed nieuws op het 10-jarige jubileum van Alien: Isolation. Er is namelijk een vervolg in ontwikkeling!
De horrorgame werd in 2014 uitgebracht en kon rekenen op een positieve receptie destijds. Echter, in de wereld van horror is Alien: Isolation uitgegroeid tot een kernbegrip, waarbij zowel Alien-fans als horrorgamefanaten goed te spreken zijn over de game. De titel heeft diverse successen gekend, maar SEGA hield de rooskleurige toekomst van het product lang in isolatie. Gelukkig laat ontwikkelaar Creative Assembly via social media weten dat het tweede deel eindelijk in ontwikkeling is. Alien: Isolation 2 - of welke naam het ook mag dragen straks - staat voorlopig nog in de kinderschoenen, maar Creative Assembly gaat er heel gretig mee aan de slag.
Het gaat lekker met Alien tegenwoordig. We konden in de bioscoop genieten van Alien: Romulus, kregen al vroegtijdig lucht van Aliens: Fireteam Elite 2 en mogen in december aan de slag met de VR-game Alien: Rogue Incursion.
Alien: Isolation is nu beschikbaar voor de pc, Xbox-consoles en PlayStation-consoles. Op het tweede deel moeten we nog wat jaartjes geduldig wachten. Ben jij enthousiast?
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