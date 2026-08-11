Oktober 2026 is het speelterrein voor racegame over the hill

over the hill, bekend van ruige landschappen, sterke jeeps en het gebrek aan hoofdletters in de naam, heeft een oktober 2026-releasedatum te pakken.

Funselektor Labs (art of the rally) heeft de navigatie aangezet en de reis richting de launch is begonnen. De volgende racegame (of beter gezegd 'doe lekker rustig rijden game') over the hill komt in oktober 2026 aan op locatie. Maar ja: net zoals in de game gaat dat niet zomaar. In deze unieke titel 4x4-voertuigen uit de jaren 60 tot 80 om de ruige natuur te temmen en je een weg te banen door de meest grandioze landschappen. Je kan dit alleen doen of met vrienden, maar één constante factor blijft aanwezig: de paden zijn uitdagend en vereisen zowel kennis van zaken als doorzettingsvermogen. De spelers die het voor elkaar krijgen, komen aan in een natuurlijk paradijs waar je de mooiste plaatjes tegenkomt.

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over the hill is beschikbaar vanaf 14 oktober 2026 voor de pc via Steam. De console-ports volgen later in 2027.