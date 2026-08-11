Oktober 2026 is het speelterrein voor racegame over the hill
over the hill, bekend van ruige landschappen, sterke jeeps en het gebrek aan hoofdletters in de naam, heeft een oktober 2026-releasedatum te pakken.
Funselektor Labs (art of the rally) heeft de navigatie aangezet en de reis richting de launch is begonnen. De volgende racegame (of beter gezegd 'doe lekker rustig rijden game') over the hill komt in oktober 2026 aan op locatie. Maar ja: net zoals in de game gaat dat niet zomaar. In deze unieke titel 4x4-voertuigen uit de jaren 60 tot 80 om de ruige natuur te temmen en je een weg te banen door de meest grandioze landschappen. Je kan dit alleen doen of met vrienden, maar één constante factor blijft aanwezig: de paden zijn uitdagend en vereisen zowel kennis van zaken als doorzettingsvermogen. De spelers die het voor elkaar krijgen, komen aan in een natuurlijk paradijs waar je de mooiste plaatjes tegenkomt.
over the hill is beschikbaar vanaf 14 oktober 2026 voor de pc via Steam. De console-ports volgen later in 2027.
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Trailer
over the hill mist nog steeds hoofdletters, maar kent wel gameplay
Funselektor Labs Inc. blijft allergisch voor hoofdletters, maar dat mag de pret niet drukken. Ze parkeren namelijk een nieuwe over the...1 reactie
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Trailer
art of the rally-dev komt met over the hill
Unieke racegame? Check. Afwezigheid van hoofdletters? You bet. Het is ontwikkelaar Funselektor Labs met een verse aankondiging: hier is 'over the hill'.0 reacties
Ziet er relaxter uit dan de Mudrunner spellen, heb daar weleens 1 van geprobeerd maar daar heb ik niet echt geduld voor blijkbaar :)