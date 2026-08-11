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The Game Awards 2026 vindt in december 2026 plaats

Door Rudy Wijnberg
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Geoff Keighley en de Muppets keren aankomende december terug voor een nieuwe editie van The Game Awards. De show, boordevol cringy speeches, Muppet-segmenten en natuurlijk game-aankondigingen, wordt op 10 december 2026 gehouden in het Peacock Theater te Los Angeles.

Zet 10 december (en waarschijnlijk voor ons de nacht van 11 december) maar in de agenda. The Game Awards 2026 belooft namelijk weer een groot spektakel te worden. Veel laat Keighley nog niet los, maar dat de show vol trailers en aankondigingen zit, is vrijwel een gegeven. Hoeveel er na deze maand overblijft, is echter nog maar de vraag. Geoff Keighley presenteert namelijk op 25 augustus ook nog gamescom Opening Night Live 2026 (ONL 2026).

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Bron: X
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 23:48

Hopen op mooie aankondigen!

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 19:04

Tof!

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
6 dagen geleden om 17:19

Ik kijk het elk jaar live voor de trailers. En Sydnee Goodman, ghehehe.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
6 dagen geleden om 11:18

Dank om te melden dat water nog steeds nat is hahah. :P

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
6 dagen geleden om 11:07

Ik ga sowieso weer kijken (en het nieuws coveren)

0
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl4 Reply Goblin
6 dagen geleden om 10:31

Hopelijk dan wat meer informatie over okami 2. Die lieten ze een kleine teaser zien bij de game awards vorige keer

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
6 dagen geleden om 10:18

Is Geoffke zelf niet ook gewoon een muppet inmiddels?

2
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 09:44

Deze skip ik al jaren, wordt steeds meer The Hollywood Awards

2
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