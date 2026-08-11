The Game Awards 2026 vindt in december 2026 plaats

Geoff Keighley en de Muppets keren aankomende december terug voor een nieuwe editie van The Game Awards. De show, boordevol cringy speeches, Muppet-segmenten en natuurlijk game-aankondigingen, wordt op 10 december 2026 gehouden in het Peacock Theater te Los Angeles.

Zet 10 december (en waarschijnlijk voor ons de nacht van 11 december) maar in de agenda. The Game Awards 2026 belooft namelijk weer een groot spektakel te worden. Veel laat Keighley nog niet los, maar dat de show vol trailers en aankondigingen zit, is vrijwel een gegeven. Hoeveel er na deze maand overblijft, is echter nog maar de vraag. Geoff Keighley presenteert namelijk op 25 augustus ook nog gamescom Opening Night Live 2026 (ONL 2026).