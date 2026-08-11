Wiet roken in Halloween mogelijk, game geband in Australië

In de aanstaande Halloween: The Game kunnen spelers een jointje roken, maar hierdoor is de game wel geband in Australië en Nieuw-Zeeland. Dit laat ontwikkelaar IllFonic weten.

De Australian Classifications Board weigert om een rating aan Halloween: The Game te geven en de reden waarom is wellicht een beetje achterhaald te noemen. Australië en Nieuw-Zeeland zijn vrij ouderwets (en berucht) als het gaat om de leeftijdsclassificaties die het aan media bindt. IllFonic geeft aan dat het niet de slasher Micheal Myers of de bloederige moorden zijn die ervoor zorgen dat de game het land down under niet binnenkomt. Nee, de survivors kunnen als item kush consumeren, door het op te roken welteverstaan, en dat geeft hen een voordeel. Je ziet dan namelijk tijdelijk de pings van de killer. Een leuke gameplay-mechanics, aldus IllFonic, maar hierdoor mogen ze de horrorgame zowel digitaal als fysiek niet in een groot deel van Oceanië verkopen.

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Halloween: The Game is beschikbaar vanaf 8 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.