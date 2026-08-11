Wiet roken in Halloween mogelijk, game geband in Australië
In de aanstaande Halloween: The Game kunnen spelers een jointje roken, maar hierdoor is de game wel geband in Australië en Nieuw-Zeeland. Dit laat ontwikkelaar IllFonic weten.
De Australian Classifications Board weigert om een rating aan Halloween: The Game te geven en de reden waarom is wellicht een beetje achterhaald te noemen. Australië en Nieuw-Zeeland zijn vrij ouderwets (en berucht) als het gaat om de leeftijdsclassificaties die het aan media bindt. IllFonic geeft aan dat het niet de slasher Micheal Myers of de bloederige moorden zijn die ervoor zorgen dat de game het land down under niet binnenkomt. Nee, de survivors kunnen als item kush consumeren, door het op te roken welteverstaan, en dat geeft hen een voordeel. Je ziet dan namelijk tijdelijk de pings van de killer. Een leuke gameplay-mechanics, aldus IllFonic, maar hierdoor mogen ze de horrorgame zowel digitaal als fysiek niet in een groot deel van Oceanië verkopen.
Halloween: The Game is beschikbaar vanaf 8 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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'Australië en Nieuw-Zeeland zijn vrij ouderwets (en berucht) als het gaat om de leeftijdsclassificaties die het aan media bindt.'
Ik ben het hier niet mee eens. Australie en Nieuw-Zeeland hebben strenge eisen als het gaat om leeftijdsclassificaties. Net als de meerderheid van de landen wereldwijd. Zo zijn er 68 landen waar films met een LHBTI+ karakter niet uitgebracht worden vanwege het verbod op homoseksualiteit. Zijn er tientallen landen waar films niet worden uitgebracht wanneer een zwarte acteur meespeelt in de film. En is drugs in entertainment in veel landen verboden. Dus 'ouderwets' zou ik het zeker niet noemen. Eerder meegaan met de meerderheid van de landen en de wereldbevolking. De wereld is een stuk groter dan alleen het westen.
Een roker is geen onruststoker.
Ze kunnen beter alcohol verbieden.
Lol. Want wiet roken is zo ongelooflijk erg. Not!!!!
Wauw triest, die aboriginals roken toch zelf van alles daar in die wildlands 😅
Anderen bloederig afmaken is geen probleem, maar wiet roken is wel echt not done blijkbaar...