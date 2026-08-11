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Wiet roken in Halloween mogelijk, game geband in Australië

Door Bram Noteboom
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In de aanstaande Halloween: The Game kunnen spelers een jointje roken, maar hierdoor is de game wel geband in Australië en Nieuw-Zeeland. Dit laat ontwikkelaar IllFonic weten.

De Australian Classifications Board weigert om een rating aan Halloween: The Game te geven en de reden waarom is wellicht een beetje achterhaald te noemen. Australië en Nieuw-Zeeland zijn vrij ouderwets (en berucht) als het gaat om de leeftijdsclassificaties die het aan media bindt. IllFonic geeft aan dat het niet de slasher Micheal Myers of de bloederige moorden zijn die ervoor zorgen dat de game het land down under niet binnenkomt. Nee, de survivors kunnen als item kush consumeren, door het op te roken welteverstaan, en dat geeft hen een voordeel. Je ziet dan namelijk tijdelijk de pings van de killer. Een leuke gameplay-mechanics, aldus IllFonic, maar hierdoor mogen ze de horrorgame zowel digitaal als fysiek niet in een groot deel van Oceanië verkopen.

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Halloween: The Game is beschikbaar vanaf 8 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: IllFonic
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Halloween: The Game
Halloween: The Game

Ontwikkelaar

Illfonic

Uitgever

Gun Media

Release

8 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Fifalinde
Fifalinde
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 12:45

'Australië en Nieuw-Zeeland zijn vrij ouderwets (en berucht) als het gaat om de leeftijdsclassificaties die het aan media bindt.'

Ik ben het hier niet mee eens. Australie en Nieuw-Zeeland hebben strenge eisen als het gaat om leeftijdsclassificaties. Net als de meerderheid van de landen wereldwijd. Zo zijn er 68 landen waar films met een LHBTI+ karakter niet uitgebracht worden vanwege het verbod op homoseksualiteit. Zijn er tientallen landen waar films niet worden uitgebracht wanneer een zwarte acteur meespeelt in de film. En is drugs in entertainment in veel landen verboden. Dus 'ouderwets' zou ik het zeker niet noemen. Eerder meegaan met de meerderheid van de landen en de wereldbevolking. De wereld is een stuk groter dan alleen het westen.

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 dagen geleden om 12:35

Een roker is geen onruststoker.
Ze kunnen beter alcohol verbieden.

2
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
6 dagen geleden om 10:36 bewerkt

Lol. Want wiet roken is zo ongelooflijk erg. Not!!!!

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
6 dagen geleden om 10:32

Wauw triest, die aboriginals roken toch zelf van alles daar in die wildlands 😅

3
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 10:30

Anderen bloederig afmaken is geen probleem, maar wiet roken is wel echt not done blijkbaar...

4
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