Solo campaign trailer Halloween: The Game hakt er stevig in

Michael Myers, wie kent de beste man niet? Elk jaar staan we tijdens Halloween weer eventjes stil bij de William Shatner-masker dragende slasher coryfee. Mocht Michael om een of andere reden je rolmodel zijn en zou je graag een keertje in zijn seriemoordende schoenen willen staan zonder dat je daarvoor aan een asymmetrische game moet deelnemen, dan heb je mazzel. Halloween: The Game krijgt namelijk ook een solo campaign.

Maar even serieus, we hopen natuurlijk dat je ietsjes lekkerder in je vel zit en dat je er geen behoefte aan hebt om de buurt te terroriseren met een koksmes, maar we kunnen het je niet kwalijk nemen dat je het in-game een keer wil proberen. Halloween: The Game geeft je in september dus die kans, zonder dat je verplicht wordt om met andere mensen te dealen.

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Het enige wat nu nog rest is wachten tot 8 september, maar dat geeft je even de tijd om bij een psychiater langs te gaan om te praten over je Michael Myers fascinatie.