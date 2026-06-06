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Solo campaign trailer Halloween: The Game hakt er stevig in

Door Patrick Meurs

Michael Myers, wie kent de beste man niet? Elk jaar staan we tijdens Halloween weer eventjes stil bij de William Shatner-masker dragende slasher coryfee. Mocht Michael om een of andere reden je rolmodel zijn en zou je graag een keertje in zijn seriemoordende schoenen willen staan zonder dat je daarvoor aan een asymmetrische game moet deelnemen, dan heb je mazzel. Halloween: The Game krijgt namelijk ook een solo campaign.

Maar even serieus, we hopen natuurlijk dat je ietsjes lekkerder in je vel zit en dat je er geen behoefte aan hebt om de buurt te terroriseren met een koksmes, maar we kunnen het je niet kwalijk nemen dat je het in-game een keer wil proberen. Halloween: The Game geeft je in september dus die kans, zonder dat je verplicht wordt om met andere mensen te dealen.

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Het enige wat nu nog rest is wachten tot 8 september, maar dat geeft je even de tijd om bij een psychiater langs te gaan om te praten over je Michael Myers fascinatie.

Bron: Illfonic
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 125 reviews 813 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Packshot Halloween
Halloween

Ontwikkelaar

Illfonic

Uitgever

Gun Media

Release

8 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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