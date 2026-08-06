Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Browse jezelf door tiener cringe in horror game Lily's World XD

Door Patrick Meurs
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Dat we als tiener allemaal wel eens domme dingen hebben gedaan staat buiten kijf en met een beetje pech staat dat ook nog ergens op een oude USB stick of op het internet. Maar wat als je toevallig op die data stuit en er een duister verhaal achter al die cringe schuil gaat? Dan heb je een concept voor een spannende game als Lily's World XD.

In Lily's World XD wordt namelijk van de speler gevraagd om door de inhoud van Lily's laptop te browsen. Zoals je kunt verwachten stuit je in dit geval op een hoop tienerdrama, cringy blog posts en foto's waar je plaatsvervangende schaamte van krijgt. Maar wanneer cringe plaatsmaakt voor verontrustende feiten die steeds persoonlijker lijken te worden, hoe ver laat je dat dan gaan om achter de waarheid te komen? Dat is een vraag die ontwikkelaar SonderingEmily je maar al te graag voorschotelt met Lily's World XD.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Klinkt dit concept je bekend? Dat kan. Steeds meer indie devs lijken te hebben ontdekt dat gamers maar al te graag wroeten in andermans computerbestanden, wat eerder al heeft geresulteerd in games als Desktop Explorer, waarvan je hier onze review kunt lezen.

Mocht je interesse door de trailer zijn gepiekt, dan verwijzen we je graag door naar Steam waar je vast een demo van Lily's World XD kunt downloaden. Op de volledige game moeten we helaas nog eventjes wachten. Die verschijnt namelijk pas op 17 september, exclusief op pc

Bron: SonderingEmily
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 789 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Lily's World XD
Lily's World XD

Ontwikkelaar

SonderingEmily

Uitgever

Kwalee

Release

17 september 2026

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord