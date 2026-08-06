Browse jezelf door tiener cringe in horror game Lily's World XD

Dat we als tiener allemaal wel eens domme dingen hebben gedaan staat buiten kijf en met een beetje pech staat dat ook nog ergens op een oude USB stick of op het internet. Maar wat als je toevallig op die data stuit en er een duister verhaal achter al die cringe schuil gaat? Dan heb je een concept voor een spannende game als Lily's World XD.

In Lily's World XD wordt namelijk van de speler gevraagd om door de inhoud van Lily's laptop te browsen. Zoals je kunt verwachten stuit je in dit geval op een hoop tienerdrama, cringy blog posts en foto's waar je plaatsvervangende schaamte van krijgt. Maar wanneer cringe plaatsmaakt voor verontrustende feiten die steeds persoonlijker lijken te worden, hoe ver laat je dat dan gaan om achter de waarheid te komen? Dat is een vraag die ontwikkelaar SonderingEmily je maar al te graag voorschotelt met Lily's World XD.

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Klinkt dit concept je bekend? Dat kan. Steeds meer indie devs lijken te hebben ontdekt dat gamers maar al te graag wroeten in andermans computerbestanden, wat eerder al heeft geresulteerd in games als Desktop Explorer, waarvan je hier onze review kunt lezen.

Mocht je interesse door de trailer zijn gepiekt, dan verwijzen we je graag door naar Steam waar je vast een demo van Lily's World XD kunt downloaden. Op de volledige game moeten we helaas nog eventjes wachten. Die verschijnt namelijk pas op 17 september, exclusief op pc