Star Trek: Outposts Unknown zet koers naar de planeet Kourou

Waar gaan we vandaag voor de verandering eens heen? Het is de vraag die gedurende de zomermaanden bij menig vakantieganger op de lippen brandt, maar ook eentje die bij Trekkies 24/7 rent-free in de bovenkamer leeft. Als het aan de doorgewinterde Star Trek-fan ligt, gaan ze dag in, dag uit 'where no man has gone before' en Magic Fuel Games' Star Trek: Outposts Unknown maakt daar - zoals de titel al doet vermoeden - dan ook een ding van. Dus... waar gaan we nu voor de verandering eens heen? "Set course to Kourou, Mr. Sulu"

Inderdaad, de ijsplaneet Kourou is de volgende bestemming in Star Trek: Outposts Unknown. Nu we aardig de tijd hebben gehad om aan het X’Lehari System te wennen en er in de demo een basis op te zetten, wordt het tijd om het idee van de planeet Daegus even te laten voor wat het is en te gaan chillen op Kourou. Dat deze missie heel andere intergalactische koek is, dat moge duidelijk zijn na het bekijken van de gameplay trailer hieronder.

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Denk jij dat je het in je hebt om Kourou - de enige planeet waar je tegelijkertijd kan kapotvriezen en jezelf barbecueën - te verkennen? Zet dan Star Trek: Outposts Unknown vast op je wishlist. Ergens dit jaar wordt je dan waarschijnlijk naar je command post gebeamd. In de tussentijd kun je vast lekker logical de demo uitproberen op Steam.