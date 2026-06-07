Nieuwe planeten verkennen in Star Trek: Outposts Unknown
De PC Gaming Show is van start gegaan met een nieuwe game uit het bekende Star Trek-universum: leuk nieuws voor de 'trekkies' onder ons! Maak kennis met Star Trek: Outposts Unknown!
Bouw een nieuw leven op in Star Trek: Outposts Unknown
In deze game ga je de ruimte in - hoe kan het ook anders? - om daar op een buitenaardse planeet een nieuw leven te beginnen. Het is aan jou om je nieuwe basis vanaf nul op te bouwen, te onderhouden én te beschermen tegen vijandige invloeden. In de eerste trailer krijgen we al (kort) even te zien hoe dit zich precies zal vertalen in de game: bekijk die hieronder.
Star Trek: Outposts Unknown is momenteel in ontwikkeling voor de pc, maar een releasedatum is nog niet gegeven. Er is wel nu al een demo beschikbaar.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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