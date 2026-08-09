Toekomst Mortal Kombat III-film onzeker na uitspraak regisseur
Hoewel we allemaal hebben kunnen genieten van Mortal Kombat II, is het nog maar de vraag wanneer en of een derde film in de trilogie nog komt te verschijnen. Mortal Kombat-regisseur Simon McQuoid is er namelijk niet helemaal zeker van dat hij terugkeert naar de franchise.
In een interview met The Wrap geeft McQuoid, regisseur van beide Mortal Kombat-films, te kennen dat hij nog niet weet of hij terugkeert voor de regie van een derde Mortal Kombat-film. Zo heeft de regisseur geen idee in welk stadium de ontwikkeling van de film zich bevindt. Afgelopen jaar vertelde screenwriter Jeremy Slater tijdens Comic Con dat het schrijven was begonnen voor het derde deel, maar een jaar later heeft McQuoid dus geen flauw benul of hij überhaupt hoeft op te draven voor de film. “It's still going through its life cycle, [...] So, I don't know yet. I'm not sure.”
Warner Bros.
De tweede Mortal Kombat-film is door critici in de Mortal Kombat 2-reviews aardig aangepakt. De kijkers staan er echter anders in, want die belonen Mortal Kombat II met een 86% op Rotten Tomatoes. Toch zijn de resultaten minder goed uitgevallen dan verwacht. Zo beweert Box Office Mojo dat de film in totaal zo'n 129,5 miljoen dollar heeft opgebracht ten overstaan van een productiebudget van 80 miljoen dollar. De verwachting is dat de oorzaak voortkomt uit de lange productietijd. Het vervolg kwam immers vijf jaar na de release van de eerste Mortal Kombat-film te verschijnen.
Hoop jij dat een derde film binnen de Mortal Kombat-reboot komt te verschijnen en wat vind je van het tweede deel? Laat het zoals gewoonlijk weten in de reacties.
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Nog ééntje dan! En dan is t ook wel klaar hoor.
Ik moet deel 2 nog kijken..Vond de 1e film prima, alleen dat personage Cole Young was echt tenenkrommend zeg
Heerlijke films maar ik ga er niet voor naar de bios.
Ik hoop dat er een derde film komt.
Kleine stukjes uit mijn "review"
Gelukkig geen Mortal Kombat Annihilation 2.0:
Laten we eerlijk zijn, Mortal Kombat II is niet gemaakt voor de filmpurist. Dit is een film voor de fans die vooral veel brute actie willen zien en op dat vlak word je op je wenken bediend. Ruim tachtig procent van de bijna twee uur durende speelduur wordt er namelijk gevochten. Die gevechten zijn niet alleen bloederig, maar ook intens. Nu is het wel zo dat de binding met de meeste personages flinterdun blijft, maar toch voel je bij elke confrontatie dat er echt iets op het spel staat. Voor de liefhebber is de film één groot feest van herkenning. Zodra de iconische theme song door de speakers knalt, zit je als fan simpelweg met een brede grijns in je stoel; ik kon het in ieder geval niet onderdrukken. Wat daarbij helpt, is dat de film precies de juiste toon raakt: het neemt zichzelf nergens te serieus, maar gaat ook niet te ver door met al zijn gekkigheid.
Conclusie:
Mortal Kombat II zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een perfecte film en ook niet als de beste film gebaseerd op een game. Maar voor fans van de Mortal Kombat franchise is er genoeg om blij van te worden tijdens het kijken van de film. Ik raad iedereen die Mortal Kombat leuk vindt of van actiefilms met dom vermaak houdt aan om de film te gaan kijken. Filmpuristen kunnen met gemak twintig punten van de reviewscore afhalen, maar kijkend naar de entertainmentwaarde die ik ervaren heb, geef ik de film een redelijk hoog cijfer
Review score 80 out of 100
Vond het een vermakelijk filmpje, niet meer niet minder. Een 6-je vind ik het. Zaten wel brute kills in, maar verder kan je hier ook niet echt een hele goede film met een heel goed verhaal van maken denk.
Ik moet de film nog zien, maar hoor er van vrienden wel goede dingen over.