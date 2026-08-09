Toekomst Mortal Kombat III-film onzeker na uitspraak regisseur

Hoewel we allemaal hebben kunnen genieten van Mortal Kombat II, is het nog maar de vraag wanneer en of een derde film in de trilogie nog komt te verschijnen. Mortal Kombat-regisseur Simon McQuoid is er namelijk niet helemaal zeker van dat hij terugkeert naar de franchise.

In een interview met The Wrap geeft McQuoid, regisseur van beide Mortal Kombat-films, te kennen dat hij nog niet weet of hij terugkeert voor de regie van een derde Mortal Kombat-film. Zo heeft de regisseur geen idee in welk stadium de ontwikkeling van de film zich bevindt. Afgelopen jaar vertelde screenwriter Jeremy Slater tijdens Comic Con dat het schrijven was begonnen voor het derde deel, maar een jaar later heeft McQuoid dus geen flauw benul of hij überhaupt hoeft op te draven voor de film. “It's still going through its life cycle, [...] So, I don't know yet. I'm not sure.”

Warner Bros.

De tweede Mortal Kombat-film is door critici in de Mortal Kombat 2-reviews aardig aangepakt. De kijkers staan er echter anders in, want die belonen Mortal Kombat II met een 86% op Rotten Tomatoes. Toch zijn de resultaten minder goed uitgevallen dan verwacht. Zo beweert Box Office Mojo dat de film in totaal zo'n 129,5 miljoen dollar heeft opgebracht ten overstaan van een productiebudget van 80 miljoen dollar. De verwachting is dat de oorzaak voortkomt uit de lange productietijd. Het vervolg kwam immers vijf jaar na de release van de eerste Mortal Kombat-film te verschijnen.

Hoop jij dat een derde film binnen de Mortal Kombat-reboot komt te verschijnen en wat vind je van het tweede deel? Laat het zoals gewoonlijk weten in de reacties.