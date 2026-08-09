Octopath Traveler viert achtste verjaardag met speciale trailer

Octopath Traveler viert dit jaar een speciale verjaardag. Op 13 juli 2026 werd de serie namelijk acht jaar. Dat viert Square Enix met een speciale trailer waarin het door alle games loopt.

In acht jaar tijd heeft Square Enix al vier Octopath Traveler-games weten te ontwikkelen. Dat niet alleen, de populaire HD-2D-franchise weet ontzettend goed te bevallen bij zowel critici als de consument. Acht jaar moet dan ook gevierd worden. Octopath Traveler zou immers niet hetzelfde zijn zonder het getal 8. Check onderstaande trailer voor een korte trip down memory lane, waarin we Octopath Traveler, Octopath Traveler II, Octopath Traveler 0 en Octopath Traveler: Champions of the Continent langs zien komen.

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Baal je omdat je Octopath Traveler nog niet hebt kunnen spelen op Nintendo Switch 2? Heb dan nog even geduld. Octopath Traveler en Octopath Traveler II verschijnen namelijk op 1 oktober voor Nintendo Switch 2! Wat is jouw favoriete game in de franchise?