Octopath Traveler viert achtste verjaardag met speciale trailer
Octopath Traveler viert dit jaar een speciale verjaardag. Op 13 juli 2026 werd de serie namelijk acht jaar. Dat viert Square Enix met een speciale trailer waarin het door alle games loopt.
In acht jaar tijd heeft Square Enix al vier Octopath Traveler-games weten te ontwikkelen. Dat niet alleen, de populaire HD-2D-franchise weet ontzettend goed te bevallen bij zowel critici als de consument. Acht jaar moet dan ook gevierd worden. Octopath Traveler zou immers niet hetzelfde zijn zonder het getal 8. Check onderstaande trailer voor een korte trip down memory lane, waarin we Octopath Traveler, Octopath Traveler II, Octopath Traveler 0 en Octopath Traveler: Champions of the Continent langs zien komen.
Baal je omdat je Octopath Traveler nog niet hebt kunnen spelen op Nintendo Switch 2? Heb dan nog even geduld. Octopath Traveler en Octopath Traveler II verschijnen namelijk op 1 oktober voor Nintendo Switch 2! Wat is jouw favoriete game in de franchise?
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Nog niet gespeeld, maar ze lijken me erg leuk. Zeker op de switch. Even wachten dus nog voor de Switch 2 uitgave. Ben wel benieuwd wat ze dan gaan kosten.
Alweer 8 jaar geleden , toemaar zeg . Heb die game gehad vond het er helemaal mooi uitzien , maar dat turn based dat trok ik echt heel slecht toen . De enigste games waar ik dat goed kon hebben waren die Mario & Luigi games op de Ds.
Vandaag toevallig nog naar die Elliot game zitten kijken , denk dat die wel de volgende gaat worden.
Jammer dat er die zwaar irritante turn-based combat in zit, anders had mij dit erg leuke games geleken om te spelen.
Ben op het einde zo’n beetje van The adventures of Elliot - die een beetje dezelfde grafische style hanteert - maar deze heeft wel real-time combat. Dat vind ik gewoon veel leuker spelen.
Heb ze allemaal nog niet gespeeld, maar ze staan zeker nog op mijn to-do list.
Geweldige games. Octopath Traveler 0 moet ik nog spelen, maar verwacht dat dit weer een sterke entry is.
Enige zure nasmaak bij deze 8-year anniversary is de Switch 2 release natuurlijk, waar geen upgrade path beschikbaar is voor Switch 1 game bezitters.