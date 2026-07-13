Update Octopath Traveler-games pas later beschikbaar op Switch 2

Square Enix heeft tijdens een Japanse livestream laten weten dat zowel Octopath Traveler als Octopath Traveler 2 later vandaag naar de Switch 2 komen.

Update 13/07/'26: de Octopath Traveler-games zijn alleen digitaal in Japan uitgegeven voor de Nintendo Switch 2. Pas vanaf 1 oktober 2026 kunnen spelers in Europa aan de slag met de verbeterde versies van de JRPG's.

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Mijn Japans is verder vrij gebrekkig, dus we doen beroep op de berichtgeving vanuit het journalistieke platform RPG Site. Zij melden dat tijdens het achtjarige jubileum evenement Square Enix met de aankondiging kwam dat allebei de JRPG's later vandaag op de Nintendo Switch 2 te vinden zijn. Er wordt verder weinig verteld over eventuele features, zoals het overzetten van opgeslagen gegevens, de mogelijkheid tot een upgrade en meer. De prijs is daarentegen ook niet bekend, maar via Steam gaan beide games voor een adviesprijs van 59,99 euro; dus je hebt ongeveer een beeld bij het potentiële prijskaartje. Met de release op de Nintendo Switch 2 zijn Octopath Traveler en Octopath Traveler 2 straks beschikbaar op elk modern platform. Octopath Traveler 0 was daarentegen al beschikbaar op de nieuwste console van de rode gamegigant.

Square Enix

De Octopath Traveler-games zijn nu beschikbaar op de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.