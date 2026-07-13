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Update Octopath Traveler-games pas later beschikbaar op Switch 2

Door Bram Noteboom
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Square Enix heeft tijdens een Japanse livestream laten weten dat zowel Octopath Traveler als Octopath Traveler 2 later vandaag naar de Switch 2 komen.

Update 13/07/'26: de Octopath Traveler-games zijn alleen digitaal in Japan uitgegeven voor de Nintendo Switch 2. Pas vanaf 1 oktober 2026 kunnen spelers in Europa aan de slag met de verbeterde versies van de JRPG's.

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Mijn Japans is verder vrij gebrekkig, dus we doen beroep op de berichtgeving vanuit het journalistieke platform RPG Site. Zij melden dat tijdens het achtjarige jubileum evenement Square Enix met de aankondiging kwam dat allebei de JRPG's later vandaag op de Nintendo Switch 2 te vinden zijn. Er wordt verder weinig verteld over eventuele features, zoals het overzetten van opgeslagen gegevens, de mogelijkheid tot een upgrade en meer. De prijs is daarentegen ook niet bekend, maar via Steam gaan beide games voor een adviesprijs van 59,99 euro; dus je hebt ongeveer een beeld bij het potentiële prijskaartje. Met de release op de Nintendo Switch 2 zijn Octopath Traveler en Octopath Traveler 2 straks beschikbaar op elk modern platform. Octopath Traveler 0 was daarentegen al beschikbaar op de nieuwste console van de rode gamegigant.

Octopath Traveler Nintendo Switch 2 releaseSquare Enix

De Octopath Traveler-games zijn nu beschikbaar op de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: RPG Site
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5138 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar TheMorry
TheMorry
lvl5 Thread Hunter
Vastgepind
4 uur geleden

1 en 2 komen vandaag alleen digitaal uit in Japan. Past op 1 oktober kunnen wij deze games spelen.

Zover bekend is is er geen upgrade path voor de switch 1 naar switch 2 editie oid.

Ik had 10 a 20 euro betaald voor de upgrade. Ik ga niet de volledige bedrag van 60 euro per game nog eens betalen.

2
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl12 Clout Farmer
2 minuten geleden

Waardeloze actie weer van Square.

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Al deze games (in deze stijl) zijn nu in de sale in de nintendo-store. Ik wil er een keer een proberen, maar welke titel ervaren jullie als de tofste?

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Ik heb deel 1 op de Switch gespeeld en deel 2 op PC, voor zover ik mij kan herinneren zagen ze er hetzelfde uit. Dus ik vraag me af wat het doel van deze upgrade is?

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
5 uur geleden

Ik ga er niet voor betalen

0
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