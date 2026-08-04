The Walking Dead: Streets of Survival heeft een releasedatum te pakken. De beat 'em up met een horrorsausje komt in september 2026 te verschijnen.

Dit nieuws wordt wereldkundig gemaakt middels een verse gameplaytrailer, waarin iconische The Walking Dead-figuren het niet alleen tegen de 'walkers' maar ook elkaar opnemen. Een pre-order garandeert toegang tot het Golden Survival Pack, waarmee je zeven wapens in een goud jasje ontvangt. Verder kun je ervoor kiezen om de Deluxe Edition aan te schaffen, als je graag extra wapenskins en een additioneel kostuum voor Rick Grimes binnen haalt. Zo kan je in ieder geval in stijl de campaign en de zogeheten 'Endless Survival Mode' trotseren.

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The Walking Dead: Streets of Survival is beschikbaar vanaf 18 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.