Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Storybeelden Final Fantasy Resonance zijn heerlijk om te kijken

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Tokyo Game Show is in volle gang en dat betekent dat we flink wat nieuws en trailers krijgen uit het land van de rijzende zon. Zo heeft Square Enix een gloednieuwe trailer van Final Fantasy Resonance in elkaar gedraaid, zodat we kunnen genieten van nieuwe beelden.

Final Fantasy Resonance is een reimagining van de mobiele game Final Fantasy Brave Exvius. De game is voorzien van de inmiddels zeer herkenbare HD-2D-stijl en kent een verhaal waarin wraak en onderlinge banden centraal staan. Uiteraard is de game voorzien van een typisch Final Fantasy-verhaal, maar kunnen we ook genieten van wat cross-overs met andere games. Zo zien we bijvoorbeeld Tidus uit FFX, Noctis uit FFXV en Cloud uit FFVII voorbijkomen. Benieuwd naar de game? Lees dan nu onze hands-onpreview van Final Fantasy Resonance.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Square Enix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2621 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Final Fantasy: Resonance - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 54,99 Naar bol.com
bol.com

Final Fantasy: Resonance - Nintendo Switch

Switch · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 54,99 Naar bol.com
bol.com

Final Fantasy: Resonance - Nintendo Switch 2

Switch 2 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 54,99 Naar bol.com
Packshot Final Fantasy Resonance
Final Fantasy Resonance

Ontwikkelaar

Square Enix, Lancarse Ltd.

Uitgever

Square Enix

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Jinx
Jinx
lvl2 Journey Awaits!
42 minuten geleden

Ik heb echt genoten van de demo. Vind het een heerlijke game, en kan dan ook maar amper wachten op de volledige release!

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord