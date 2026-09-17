Storybeelden Final Fantasy Resonance zijn heerlijk om te kijken

Tokyo Game Show is in volle gang en dat betekent dat we flink wat nieuws en trailers krijgen uit het land van de rijzende zon. Zo heeft Square Enix een gloednieuwe trailer van Final Fantasy Resonance in elkaar gedraaid, zodat we kunnen genieten van nieuwe beelden.

Final Fantasy Resonance is een reimagining van de mobiele game Final Fantasy Brave Exvius. De game is voorzien van de inmiddels zeer herkenbare HD-2D-stijl en kent een verhaal waarin wraak en onderlinge banden centraal staan. Uiteraard is de game voorzien van een typisch Final Fantasy-verhaal, maar kunnen we ook genieten van wat cross-overs met andere games. Zo zien we bijvoorbeeld Tidus uit FFX, Noctis uit FFXV en Cloud uit FFVII voorbijkomen. Benieuwd naar de game? Lees dan nu onze hands-onpreview van Final Fantasy Resonance.

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Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.