Storybeelden Final Fantasy Resonance zijn heerlijk om te kijken
Tokyo Game Show is in volle gang en dat betekent dat we flink wat nieuws en trailers krijgen uit het land van de rijzende zon. Zo heeft Square Enix een gloednieuwe trailer van Final Fantasy Resonance in elkaar gedraaid, zodat we kunnen genieten van nieuwe beelden.
Final Fantasy Resonance is een reimagining van de mobiele game Final Fantasy Brave Exvius. De game is voorzien van de inmiddels zeer herkenbare HD-2D-stijl en kent een verhaal waarin wraak en onderlinge banden centraal staan. Uiteraard is de game voorzien van een typisch Final Fantasy-verhaal, maar kunnen we ook genieten van wat cross-overs met andere games. Zo zien we bijvoorbeeld Tidus uit FFX, Noctis uit FFXV en Cloud uit FFVII voorbijkomen. Benieuwd naar de game? Lees dan nu onze hands-onpreview van Final Fantasy Resonance.
Final Fantasy Resonance verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Preview
Preview: Final Fantasy Resonance - Is Final Fantasy comfort food
Final Fantasy Resonance lijkt een welkome terugkeer te worden naar de klassieke games in de franchise. Is dat een reden om enthousiast te worden? Absoluut!8 reacties
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Trailer
Je kunt Final Fantasy Resonance nu al spelen!
Square Enix heeft een demo van Final Fantasy Resonance uitgebracht. Speel het volledige eerste hoofdstuk en neem je voortgang mee naar de release.13 reacties
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Trailer
Tidus staat in de schijnwerpers in Final Fantasy Resonance-trailer
Tijd voor nog een Final Fantasy Resonance-trailer met een nieuw personage! Ditmaal staat Tidus uit Final Fantasy X centraal.1 reactie
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Trailer
De Onion Knight in Final Fantasy Resonance heeft meerdere lagen
Final Fantasy Resonance zit bomvol iconische figuren uit de reeks. Ook de Onion Knight is van de partij: check hem hier in actie!1 reactie
Ik heb echt genoten van de demo. Vind het een heerlijke game, en kan dan ook maar amper wachten op de volledige release!