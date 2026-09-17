Hyperkin brengt fysieke SNES games naar de handheld met de SupraBoy
Word jij ook zo warm en fuzzy van binnen wanneer je terugdenkt aan dat geweldige SNES tijdperk en zou je willen dat je die oude, vergeelde cassettes in een moderne handheld zou kunnen frommelen? Dan heeft Hyperkin goed nieuws voor je, want hun SupaBoy doet exact dat.
Vergeet even al die AliExpress emulators waar je via minder legale wegen ROMs of moet plempen en waar je dus ook steeds duurder wordende MicroSD kaartjes voor moet kopen. De SupraBoy is gewoon the real deal: een handheld device waar je originele SNES en Super Famicom cassettes in kan stoppen, waar je dan tot tien uur mee aan de slag kan op een volle batterijlading. Wat wil je nog meer?
Hyperkin
Op je tv aansluiten en couch co-op support? Laat dat nou ook een optie wezen. Via een geïntegreerde AV output kun je de SupraBoy ook aan een tv koppelen, mits je tv daarvoor is uitgerust met de correcte inputs. En mocht je een game met z’n tweetjes willen spelen, dan kun je gewoon twee OG SNES controllers aansluiten.
Interesse? De SupraBoy verschijnt in twee kleuren: gelimiteerde SupraBoy Crimson rood en SupraBoy Prime. Beide modellen zijn vanaf nu voor €129,99 te pre-orderen via de Hyperkin Store.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Hebben ze die jaren geleden ook al niet gemaakt?
Ik heb nog wat Snes spellen thuis , maar ik denk dat ik dit ding veel te weinig zal gebruiken daarvoor , maar toch mooi dat het er is .
Leuk idee maar doe mij maar Nintendo Switch Online al hebben ze niet alle games.
Dit is oprecht een leuk idee en ik hoop dat het een mooi, laagdrempelig apparaat mag worden. Ik vraag me alleen wel af hoe comfortabel het nog in je handen zal liggen (bij lang spelen), daar SNES-cartridges best groot zijn en dus gewichtig. Dat vraagt toch ook wat van het apparaat, alleen al om te voorkomen dat het topzwaar wordt met de cartridge bovenin.
Misschien een review hier doen als het eenmaal op de markt is?