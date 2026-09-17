Word jij ook zo warm en fuzzy van binnen wanneer je terugdenkt aan dat geweldige SNES tijdperk en zou je willen dat je die oude, vergeelde cassettes in een moderne handheld zou kunnen frommelen? Dan heeft Hyperkin goed nieuws voor je, want hun SupaBoy doet exact dat.

Vergeet even al die AliExpress emulators waar je via minder legale wegen ROMs of moet plempen en waar je dus ook steeds duurder wordende MicroSD kaartjes voor moet kopen. De SupraBoy is gewoon the real deal: een handheld device waar je originele SNES en Super Famicom cassettes in kan stoppen, waar je dan tot tien uur mee aan de slag kan op een volle batterijlading. Wat wil je nog meer?

Hyperkin

Op je tv aansluiten en couch co-op support? Laat dat nou ook een optie wezen. Via een geïntegreerde AV output kun je de SupraBoy ook aan een tv koppelen, mits je tv daarvoor is uitgerust met de correcte inputs. En mocht je een game met z’n tweetjes willen spelen, dan kun je gewoon twee OG SNES controllers aansluiten.

Interesse? De SupraBoy verschijnt in twee kleuren: gelimiteerde SupraBoy Crimson rood en SupraBoy Prime. Beide modellen zijn vanaf nu voor €129,99 te pre-orderen via de Hyperkin Store.