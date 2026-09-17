Dit is het volledige verhaal van Call of Duty: Modern Warfare
Vanaf 23 oktober vliegen de kogels je weer om de oren. Call of Duty: Modern Warfare 4 borduurt voort op het verhaal dat inmiddels drie games overkoepelt. Even vergeten wat er ook alweer allemaal gebeurd is? Check dan nu de narrative recap voor een kort overzicht van het verhaal.
Call of Duty: Modern Warfare 4 lijkt over de ingrediënten te beschikken om een fantastisch singleplayerverhaal neer te zetten. We hebben inmiddels de nodige campagnebeelden mogen zien en zelfs een missie mogen spelen, zoals in onze Call of Duty: Modern Warfare 4-campagnepreview te lezen is. Dat verhaal sluit echter aan op dat van de drie eerdere delen, waarbij een groot deel van de spelers hoogstwaarschijnlijk de storyline van het nogal tegenvallende Call of Duty: Modern Warfare 3 heeft gemist. Bekijk daarom nu onderstaande Call of Duty: Modern Warfare 4-narrative recap. Zo ben je weer helemaal op de hoogte!
Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game verschijnt helaas niet op Xbox Game Pass, dus mocht je willen spelen, dan zul je moeten schuiven. Haal jij de game in huis? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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