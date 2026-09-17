Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Dit is het volledige verhaal van Call of Duty: Modern Warfare

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Vanaf 23 oktober vliegen de kogels je weer om de oren. Call of Duty: Modern Warfare 4 borduurt voort op het verhaal dat inmiddels drie games overkoepelt. Even vergeten wat er ook alweer allemaal gebeurd is? Check dan nu de narrative recap voor een kort overzicht van het verhaal.

Call of Duty: Modern Warfare 4 lijkt over de ingrediënten te beschikken om een fantastisch singleplayerverhaal neer te zetten. We hebben inmiddels de nodige campagnebeelden mogen zien en zelfs een missie mogen spelen, zoals in onze Call of Duty: Modern Warfare 4-campagnepreview te lezen is. Dat verhaal sluit echter aan op dat van de drie eerdere delen, waarbij een groot deel van de spelers hoogstwaarschijnlijk de storyline van het nogal tegenvallende Call of Duty: Modern Warfare 3 heeft gemist. Bekijk daarom nu onderstaande Call of Duty: Modern Warfare 4-narrative recap. Zo ben je weer helemaal op de hoogte!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game verschijnt helaas niet op Xbox Game Pass, dus mocht je willen spelen, dan zul je moeten schuiven. Haal jij de game in huis? Laat het weten in de comments!

Bron: Infinity Ward
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2621 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Xbox Series X

Xbox · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Steelbook Edition - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
bol.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Nintendo Switch 2 - (Code in Box)

Switch 2 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord