Xbox benadrukt wederom: Call of Duty: Modern Warfare 4 moet je kopen
Het lijkt erop dat Xbox er nog niet helemaal zeker van is dat spelers weten dat Call of Duty: Modern Warfare 4 niet op dag één naar Game Pass komt. De anti-marketingmachine staat namelijk op volle toeren en nu ontvangen ook Game Pass-gebruikers een notificatie in de Xbox applicatie dat Call of Duty: Modern Warfare 4 echt niet op Game Pass lanceert. Dus even voor de duidelijkheid: Call of Duty: Modern Warfare 4 komt echt niet op dag één naar Game Pass.
Of nou ja, eigenlijk komt Call of Duty: Modern Warfare 4 wél naar Game Pass. De nieuwste CoD verschijnt namelijk pas gedurende de feestdagen van 2027 op Game Pass. Zo laat Xbox weten via een notificatie aan Game Pass-leden. Afgelopen week zagen we ook al promotiemateriaal verschijnen waarop in all caps vermeld stond dat Call of Duty: Modern Warfare 4 niet op Game Pass lanceert.
Mocht je je dus afvragen of Call of Duty: Modern Warfare 4 naar Game Pass komt, dan is het antwoord ja. Modern Warfare 4 verschijnt in Q4 van 2027 voor Xbox Game Pass. Mocht je je echter afvragen of Modern Warfare 4 op dag één speelbaar is via Game Pass, dan is het antwoord nee. Misschien hadden jullie namelijk gemist dat Call of Duty: Modern Warfare 4 niet op Game Pass lanceert. Zo, nu lijkt het mij wel duidelijk. De kracht van herhaling is immers... herhaling.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Wat zijn de consequenties als ik het niet doe. Klinkt nogal dreigend dat we het moeten kopen 😅.
Ik weet het niet hoor, ik verwacht Call of Duty: Modern Warfare 4 gewoon als day one release op gamepass.
Jaja, nu weten we het wel 🤫😂