Het lijkt erop dat Xbox er nog niet helemaal zeker van is dat spelers weten dat Call of Duty: Modern Warfare 4 niet op dag één naar Game Pass komt. De anti-marketingmachine staat namelijk op volle toeren en nu ontvangen ook Game Pass-gebruikers een notificatie in de Xbox applicatie dat Call of Duty: Modern Warfare 4 echt niet op Game Pass lanceert. Dus even voor de duidelijkheid: Call of Duty: Modern Warfare 4 komt echt niet op dag één naar Game Pass.

Of nou ja, eigenlijk komt Call of Duty: Modern Warfare 4 wél naar Game Pass. De nieuwste CoD verschijnt namelijk pas gedurende de feestdagen van 2027 op Game Pass. Zo laat Xbox weten via een notificatie aan Game Pass-leden. Afgelopen week zagen we ook al promotiemateriaal verschijnen waarop in all caps vermeld stond dat Call of Duty: Modern Warfare 4 niet op Game Pass lanceert.

Mocht je je dus afvragen of Call of Duty: Modern Warfare 4 naar Game Pass komt, dan is het antwoord ja. Modern Warfare 4 verschijnt in Q4 van 2027 voor Xbox Game Pass. Mocht je je echter afvragen of Modern Warfare 4 op dag één speelbaar is via Game Pass, dan is het antwoord nee. Misschien hadden jullie namelijk gemist dat Call of Duty: Modern Warfare 4 niet op Game Pass lanceert. Zo, nu lijkt het mij wel duidelijk. De kracht van herhaling is immers... herhaling.