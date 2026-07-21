Speel in augustus de Call of Duty: Modern Warfare 4 open bèta

Activision Blizzard heeft de pr-machine op volle toeren draaien voor Call of Duty: Modern Warfare 4. Speciaal voor Kill Block, de nieuwe modus in CoD, is er een overduidelijk creatorevent vol overdreven reacties georganiseerd. Daar is een fraaie edit uit voortgekomen, vol highlights, gameplay, Ca$ino van Baby Keem en de aankondiging van de Call of Duty: Modern Warfare 4 open bèta!

Call of Duty: Modern Warfare 4 Kill Block is een gloednieuwe modus die verschijnt in de aankomende game. In Kill Block worden levels, bestaande uit drie losse onderdelen, willekeurig in elkaar geschoven. Hierdoor ontstaan honderden mogelijke combinaties en is vrijwel geen enkel level hetzelfde. De modus is echter alleen speelbaar in 3v3 of 10v10.

Call of Duty: Modern Warfare 4 krijgt twee bèta's

Mocht je nog niet zo zeker zijn van de aankomende Call of Duty, dan is er goed nieuws te melden. Call of Duty: Modern Warfare 4 krijgt namelijk een open bèta. In deze bèta is Kill Block eveneens te spelen. Deze periode start uiteraard eerst met een Call of Duty: Modern Warfare 4 Early Access-bèta. Deze Early Access-bèta is alleen speelbaar wanneer je een pre-order hebt geplaatst en loopt van 21 tot en met 25 augustus 2026.

Heb je echter helemaal geen zin om de game te pre-orderen, dan kun je toch alvast een voorproefje krijgen. De Early Access-bèta vloeit namelijk over in de Call of Duty: Modern Warfare 4 open bèta. De open bèta is speelbaar van 28 augustus tot en met 1 september 2026. Beide bètafases zijn beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

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CoD: Modern Warfare 4 verschijnt niet op Xbox Game Pass

Mocht je de memo gemist hebben: Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt niet als Day One-game op Xbox Game Pass. Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game moet ook verschijnen voor Nintendo Switch 2, maar zoals je kunt lezen staat dat platform niet tussen de beschikbare open bèta-platformen.

Verwachten jullie Call of Duty: Modern Warfare 4 op launch voor de Nintendo Switch 2? Laat het weten in de comments.