Call of Duty: Modern Warfare 4 kent randomized kill block-modus

Activision Blizzard heeft met een bijzonder korte trailer een interessante gameplaymodus uit de doeken gedaan. Call of Duty: Modern Warfare 4 Kill Block stelt spelers namelijk in staat om te spelen op randomized maps, waarbij we meer dan 500 combinaties kunnen tegenkomen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Kill Block lijkt een randomized versie van de welbekende multiplayer te worden. In de trailer zien we hoe een map, bestaande uit drie secties, opgebouwd wordt uit verschillende blokken. Of iconische maps worden opgehakt om zo in de modus terug te keren, is momenteel nog onbekend. Kill Block is speelbaar in 3v3 en 10v10.

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Dat is echter niet alles wat Activision te delen had over Call of Duty: Modern Warfare 4. In een nieuwe aflevering van From the Ward leren we namelijk ook meer over de wapens en de ontwikkeling daarvan.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.