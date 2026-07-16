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Call of Duty: Modern Warfare 4 kent randomized kill block-modus

Door Rudy Wijnberg
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Activision Blizzard heeft met een bijzonder korte trailer een interessante gameplaymodus uit de doeken gedaan. Call of Duty: Modern Warfare 4 Kill Block stelt spelers namelijk in staat om te spelen op randomized maps, waarbij we meer dan 500 combinaties kunnen tegenkomen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Kill Block lijkt een randomized versie van de welbekende multiplayer te worden. In de trailer zien we hoe een map, bestaande uit drie secties, opgebouwd wordt uit verschillende blokken. Of iconische maps worden opgehakt om zo in de modus terug te keren, is momenteel nog onbekend. Kill Block is speelbaar in 3v3 en 10v10.

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Dat is echter niet alles wat Activision te delen had over Call of Duty: Modern Warfare 4. In een nieuwe aflevering van From the Ward leren we namelijk ook meer over de wapens en de ontwikkeling daarvan.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Call of Duty
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2160 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
5 minuten geleden

Dit idee klinkt best wel oké, nu de uitwerking nog.

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