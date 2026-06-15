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Call of Duty: Modern Warfare 4 krijgt Campaign Early Access

Door Bram Noteboom

Wil je vroeg aan de slag met de singleplayer campaign van Call of Duty: Modern Warfare 4? De Campaign Early Access kost je geen cent extra.

Dit laten Activision en Infinity Ward weten via een blogpost. Net zoals voorgaande jaren is het mogelijk om de Modern Warfare-games vroegtijdig te ervaren, mits je interesse hebt in de verhalende singleplayer playthroughs. Vanaf 16 oktober 2026 gaan de slagbomen open en kun je verkassen naar Zuid-Korea om het conflict in levende lijve te ondervinden. Moet je daarvoor nog iets extra's doen? Ja, maar het is een kleine moeite als je al van plan was de game te kopen. Spelers die een pre-order plaatsen, krijgen automatisch vroegtijdig toegang tot de campaign. Je hoeft daarvoor geen extra uitgebreide editie aan te schaffen.

Call of Duty Modern Warfare 4 Campaign Early Access

Call of Duty: Modern Warfare 4 is beschikbaar vanaf 23 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Activision
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Snafu
Snafu
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 18:10

Ze hebben het zoveel over de campaign. Maar ik hoor nog helemaal niks over multiplayer. Zolang de bunny hoppers en sliders nog steeds in overvloed aanwezig zijn. Laat ik deze game lekker links liggen.

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Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl2 Journey Awaits!
2 weken geleden om 16:10

Remember, never pre-order!

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