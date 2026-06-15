Call of Duty: Modern Warfare 4 krijgt Campaign Early Access

Wil je vroeg aan de slag met de singleplayer campaign van Call of Duty: Modern Warfare 4? De Campaign Early Access kost je geen cent extra.

Dit laten Activision en Infinity Ward weten via een blogpost. Net zoals voorgaande jaren is het mogelijk om de Modern Warfare-games vroegtijdig te ervaren, mits je interesse hebt in de verhalende singleplayer playthroughs. Vanaf 16 oktober 2026 gaan de slagbomen open en kun je verkassen naar Zuid-Korea om het conflict in levende lijve te ondervinden. Moet je daarvoor nog iets extra's doen? Ja, maar het is een kleine moeite als je al van plan was de game te kopen. Spelers die een pre-order plaatsen, krijgen automatisch vroegtijdig toegang tot de campaign. Je hoeft daarvoor geen extra uitgebreide editie aan te schaffen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 is beschikbaar vanaf 23 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.