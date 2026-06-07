Call of Duty: Modern Warfare 4 ontvangt DMZ-multiplayer

Activision|Blizzard is natuurlijk niet meer weg te denken bij de XBOX Games Showcase. Ditmaal kwamen ze met een nieuwe trailer voor Modern Warfare 4.

Call of Duty: Modern Warfare 4 werd natuurlijk enkele dagen geleden onthuld met een spectaculaire openingstrailer. Sindsdien is menig Call of Duty-fan benieuwd: wat gaat het vierde deel in de Modern Warfare-reboot allemaal bieden? Vandaag staan we even stil bij de DMZ-modus. Dit is een extraction shooter binnen het Call of Duty-multiplayer landschap en het speelt zich af in de Hajin Exclusion Zone. Je vindt elk potje nieuwe missies om te voltooien. Sterker nog: het verhaal van de Modern Warfare 4-campaign wordt voortgezet in de DMZ-modus. Verwacht dus ook diverse PvE-confrontaties met de nodige eindbazen en voertuigen.

Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 kwam de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 4 in de schijnwerpers te staan. Met een actievolle trailer werd nog maar eens duidelijk dat Infinity Ward de 'definitieve' Modern Ware-game wil uitbrengen. Het lijkt er in ieder geval op dat ze, in tegenstelling tot vorige jaren, een gooi doen naar innovatie en terugkeren naar de roots van de franchise. Zeg maar dag tegen die clown skins in Call of Duty. Hoe dan ook, hier is de gloednieuwe intel met rauwe gameplaybeelden:

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Call of Duty: Modern Warfare 4 is beschikbaar vanaf 23 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.