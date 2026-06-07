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Call of Duty: Modern Warfare 4 ontvangt DMZ-multiplayer

Door Bram Noteboom

Activision|Blizzard is natuurlijk niet meer weg te denken bij de XBOX Games Showcase. Ditmaal kwamen ze met een nieuwe trailer voor Modern Warfare 4.

Call of Duty: Modern Warfare 4 werd natuurlijk enkele dagen geleden onthuld met een spectaculaire openingstrailer. Sindsdien is menig Call of Duty-fan benieuwd: wat gaat het vierde deel in de Modern Warfare-reboot allemaal bieden? Vandaag staan we even stil bij de DMZ-modus. Dit is een extraction shooter binnen het Call of Duty-multiplayer landschap en het speelt zich af in de Hajin Exclusion Zone. Je vindt elk potje nieuwe missies om te voltooien. Sterker nog: het verhaal van de Modern Warfare 4-campaign wordt voortgezet in de DMZ-modus. Verwacht dus ook diverse PvE-confrontaties met de nodige eindbazen en voertuigen.

Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 kwam de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 4 in de schijnwerpers te staan. Met een actievolle trailer werd nog maar eens duidelijk dat Infinity Ward de 'definitieve' Modern Ware-game wil uitbrengen. Het lijkt er in ieder geval op dat ze, in tegenstelling tot vorige jaren, een gooi doen naar innovatie en terugkeren naar de roots van de franchise. Zeg maar dag tegen die clown skins in Call of Duty. Hoe dan ook, hier is de gloednieuwe intel met rauwe gameplaybeelden:

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Call of Duty: Modern Warfare 4 is beschikbaar vanaf 23 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: XBOX Games Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Snafu
Snafu
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 11:53

Ik heb hier nog altijd. Eerst zien dan geloven. Ik vind vooral de gameplay belangrijk. Als het weer bunny hoppen en een slide fest wordt dan ga ik niet eens spelen. Ik ben daar zo klaar mee. Laatst was MW 2019 voor 6 euro in de aanbieding op Steam. Ik ging dat lekker spelen en zo vele andere met mij. Het was zo lekker hoe de gameplay daar was. Ja er was slide cancel maar op een hele andere en betere manier dan het nu is. De snelheid lag een stuk lager waardoor het allemaal veel eerlijker aanvoelde.

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