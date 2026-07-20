Val in slaap met rustgevende geluiden van Call of Duty-lobby's

Gooi je podcasts, white noise en walvisgeluiden maar in de prullenbak. The king is namelijk back! Mike Wing heeft namelijk CallOfDutyAmbiance in het leven geroepen, een website die 24/7 lobbygeluid van diverse Call of Duty-games je oren inpompt.

De Xbox 360, goedkope microfoons en vooral veel discussiërende mannen; het staat allemaal synoniem aan de geliefde jaren 2010. Mike Wing moet dat ook hebben gedacht, want op CallOfDutyAmbiance kunnen we luisteren naar het rustgevende geluid van diverse Call of Duty-lobby's. Op het moment zijn er drie games beschikbaar. Zo kunnen we luisteren naar volwassen mannen die digitaal op de vuist gaan in Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops II.

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Bezoek nu de site in de bron voor een heerlijk avondje slaap. Wat is jouw favoriete Call of Duty-lobby? Laat het Mike weten; wellicht staat de volgende lobby spoedig live.