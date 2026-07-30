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Call of Duty: Modern Warfare 4 toont eerste campagnebeelden

Door Rudy Wijnberg
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Dat Call of Duty: Modern Warfare 4 een sterke multiplayer gaat krijgen, is vrijwel gegarandeerd. Velen van ons twijfelen echter over de singleplayer. Die twijfels probeert Activision nu weg te nemen met de eerste beelden van Call of Duty: Modern Warfare 4's campagne.

In de bijzonder korte trailer krijgen we een korte introductie van Losing Ground, een missie uit Call of Duty: Modern Warfare 4's singleplayer. Zoals verwacht flitst het scherm meermaals op dankzij de vele explosies die je tegemoetkomen. Tijdens de gameplay wordt er gepusht naar een café, waar de squad onder vijandelijk vuur komt te liggen.

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De beelden geven echter ook weg dat de campagne een iets meer lineaire structuur krijgt, waarbij je wordt bijgestaan door een squad bestaande uit NPC's. Dit staat natuurlijk in sterk contrast met de singleplayer van Call of Duty: Black Ops 7, waar de focus enorm op co-opgameplay kwam te liggen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Koop je echter de Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition, dan krijg je zeven dagen early access tot de campagnemodus.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2209 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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