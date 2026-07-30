Call of Duty: Modern Warfare 4 toont eerste campagnebeelden

Dat Call of Duty: Modern Warfare 4 een sterke multiplayer gaat krijgen, is vrijwel gegarandeerd. Velen van ons twijfelen echter over de singleplayer. Die twijfels probeert Activision nu weg te nemen met de eerste beelden van Call of Duty: Modern Warfare 4's campagne.

In de bijzonder korte trailer krijgen we een korte introductie van Losing Ground, een missie uit Call of Duty: Modern Warfare 4's singleplayer. Zoals verwacht flitst het scherm meermaals op dankzij de vele explosies die je tegemoetkomen. Tijdens de gameplay wordt er gepusht naar een café, waar de squad onder vijandelijk vuur komt te liggen.

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De beelden geven echter ook weg dat de campagne een iets meer lineaire structuur krijgt, waarbij je wordt bijgestaan door een squad bestaande uit NPC's. Dit staat natuurlijk in sterk contrast met de singleplayer van Call of Duty: Black Ops 7, waar de focus enorm op co-opgameplay kwam te liggen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Koop je echter de Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition, dan krijg je zeven dagen early access tot de campagnemodus.