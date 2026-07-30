Call of Duty: Modern Warfare 4 toont eerste campagnebeelden
Dat Call of Duty: Modern Warfare 4 een sterke multiplayer gaat krijgen, is vrijwel gegarandeerd. Velen van ons twijfelen echter over de singleplayer. Die twijfels probeert Activision nu weg te nemen met de eerste beelden van Call of Duty: Modern Warfare 4's campagne.
In de bijzonder korte trailer krijgen we een korte introductie van Losing Ground, een missie uit Call of Duty: Modern Warfare 4's singleplayer. Zoals verwacht flitst het scherm meermaals op dankzij de vele explosies die je tegemoetkomen. Tijdens de gameplay wordt er gepusht naar een café, waar de squad onder vijandelijk vuur komt te liggen.
De beelden geven echter ook weg dat de campagne een iets meer lineaire structuur krijgt, waarbij je wordt bijgestaan door een squad bestaande uit NPC's. Dit staat natuurlijk in sterk contrast met de singleplayer van Call of Duty: Black Ops 7, waar de focus enorm op co-opgameplay kwam te liggen.
Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Koop je echter de Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition, dan krijg je zeven dagen early access tot de campagnemodus.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Speel in augustus de Call of Duty: Modern Warfare 4 open bèta
Bekijk nu de creator eventbeelden van Call of Duty: Modern Warfare 4 Kill Block en lees alles over de aangekondigde bèta's die in augustus plaatsvinden.1 reactie
-
Nieuws
Val in slaap met rustgevende geluiden van Call of Duty-lobby's
CallOfDutyAmbiance brengt de iconische lobbygeluiden van een aantal klassieke Call of Duty-games terug. Luister 24/7 naar ruziënde Call of Duty-spelers.5 reacties
-
Trailer
Call of Duty: Modern Warfare 4 kent randomized kill block-modus
Activision Blizzard heeft de Kill Block-modus voor Call of Duty: Modern Warfare 4 onthuld. De randomized multiplayermodus kent meer dan 500 mapcombinaties.3 reacties
-
Nieuws
Xbox benadrukt wederom: Call of Duty: Modern Warfare 4 moet je kopen
De kracht van herhaling is... herhaling! Xbox laat Game Pass-leden weten dat Call of Duty: Modern Warfare 4 niet op dag één via Game Pass beschikbaar is.9 reacties