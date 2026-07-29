XBOX maakt grootse opkomst tijdens gamescom 2026
Met 25 speelbare games op 140 gaming stations bereidt XBOX zich voor om Keulen in vuur en vlam te zetten tijdens gamescom 2026.
Mocht je in Duitsland te vinden zijn tussen 27 en 30 augustus 2026, dan is een bezoekje aan de Koelnmesse geen overbodige luxe. Op die data vindt namelijk gamescom plaats voor de consument en XBOX is van plan weer een grootschalige opkomst te maken. Via XBOX Wire laten ze weten welke games ze onder andere meenemen en de line-up is behoorlijk indrukwekkend. Het gaat om de volgende titels die zich schuilhouden in Hall 7, booth A-0.61:
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Minecraft Dungeons II
- Fable
- STRANGER THAN HEAVEN
- METRO 2039
- Halo: Campaign Evolved
- Forza Horizon 6
- Microsoft Flight Simulator 2024
Dat zijn niet de minste games! Maar er zijn nog meer titels speelbaar. Denk maar aan Alien Deathstorm, Alien: Isolation 2, Bad Magpie, The Blood of Dawnwalker, Castlevania: Belmont’s Curse, Crowsworn, Genigods: Nezha, Resonance: A Plague Tale Legacy, STAR WARS Zero Company, Terrible Lizards, Turok: Origins en Valor Mortis. Mocht je er dit jaar overigens niet persoonlijk bij kunnen zijn: geen nood. Ook voor de thuiszitters valt er genoeg te beleven dankzij de livestreams die gaande zijn.
Ben jij dit jaar in Keulen te vinden? Gameliner wel! Binnenkort krijg je een uitgebreid artikel te lezen over onze plannen in Duitsland. Jetzt geht's (bijna) los!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Dat dan weer wel..... Gas vol open op gamescom, maar geen reclame maken voor Halo.
Hoe vet was het geweest om een dikke Halo reclame op TV te maken zoals vroeger met Halo 3 en dan erbij te vermelden dat het op alle systemen speelbaar is. Dan verhoog je de kosten, natuurlijk, maar de verkoop en game waarde stijgt hard. Maar nee, niks. 0,0. Het gaat stilletjes voorbij aan the common folk. Alleen wij ingelezenen weten ervan en ook bij ons is de hype ondermaats door het ontbreken van enige vorm van marketing.
Dit bedrijf heeft zoveel potentie, maar kan er totaal niet mee omgaan. Zoveel kansen dat ze laten liggen.
Alleen al vanwege Stranger Than Heaven (is dat echt officieel met allemaal caps?) is dit een mooi lijstje.
Lekker lijstje toch wel.
Mooie line up. Nu nog wat beter zorgen voor je studios. En je Console betaalbaar maken.