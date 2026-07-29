XBOX maakt grootse opkomst tijdens gamescom 2026

Met 25 speelbare games op 140 gaming stations bereidt XBOX zich voor om Keulen in vuur en vlam te zetten tijdens gamescom 2026.

Mocht je in Duitsland te vinden zijn tussen 27 en 30 augustus 2026, dan is een bezoekje aan de Koelnmesse geen overbodige luxe. Op die data vindt namelijk gamescom plaats voor de consument en XBOX is van plan weer een grootschalige opkomst te maken. Via XBOX Wire laten ze weten welke games ze onder andere meenemen en de line-up is behoorlijk indrukwekkend. Het gaat om de volgende titels die zich schuilhouden in Hall 7, booth A-0.61:

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Minecraft Dungeons II

Fable

STRANGER THAN HEAVEN

METRO 2039

Halo: Campaign Evolved

Forza Horizon 6

Microsoft Flight Simulator 2024

Dat zijn niet de minste games! Maar er zijn nog meer titels speelbaar. Denk maar aan Alien Deathstorm, Alien: Isolation 2, Bad Magpie, The Blood of Dawnwalker, Castlevania: Belmont’s Curse, Crowsworn, Genigods: Nezha, Resonance: A Plague Tale Legacy, STAR WARS Zero Company, Terrible Lizards, Turok: Origins en Valor Mortis. Mocht je er dit jaar overigens niet persoonlijk bij kunnen zijn: geen nood. Ook voor de thuiszitters valt er genoeg te beleven dankzij de livestreams die gaande zijn.

Ben jij dit jaar in Keulen te vinden? Gameliner wel! Binnenkort krijg je een uitgebreid artikel te lezen over onze plannen in Duitsland. Jetzt geht's (bijna) los!