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Gerucht: Switch 2-versie Diablo 4 verschijnt op 15 september

Door Rudy Wijnberg
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Dealabs' billbil-kun heeft weer een leak te pakken. Volgens de insider, die met grote regelmaat legitieme leaks post, verschijnt Diablo 4 voor Nintendo Switch 2 op 15 september 2026. De Switch 2-versie bevat bij launch direct de Vessel of Hatred- en Lord of Hatred-DLC's.

De lancering van Diablo 4 op Nintendo Switch 2 moet twee dagen na BlizzCon plaatsvinden. De verwachting is dat de versie voor Nintendo's hybride console komende week op gamescom of tijdens BlizzCon officieel wordt aangekondigd. Hierbij is gamescom een valide optie, gezien de Nintendo Switch-versie van Diablo 3 ook tijdens gamescom is aangekondigd. Overigens was er afgelopen week al het gerucht dat Diablo IV voor Nintendo Switch 2 in de vorm van een code-in-a-box komt te verschijnen.

Diablo 4 Nintendo Switch 2 15 september

Of Dealabs wederom gelijk heeft, moet nog blijken. Vooralsnog heeft Blizzard niet aangekondigd bezig te zijn met een Nintendo Switch 2-versie van Diablo 4.

Bron: Dealabs
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2389 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Diablo IV
Diablo IV

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

6 juni 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Maikel83
Maikel83
lvl2 Journey Awaits!
1 dag geleden om 08:38

Bam! Eindelijk. Lekker zitten op de bank en in handheld modus demonen hakken 👌

0
Avatar Kaas
Kaas
lvl3 XP Farmer
2 dagen geleden om 21:53

Deze komt in mijn collectie!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
2 dagen geleden om 12:59

Oww dat wordt een sekere aankoop voor mij.

0
Avatar Trotsert
Trotsert
lvl5 Thread Hunter
2 dagen geleden om 12:50

Dit zou echt top zijn. Deze game gaat heeerlijk spelen als handheld.

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