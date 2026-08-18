Gerucht: Switch 2-versie Diablo 4 verschijnt op 15 september
Dealabs' billbil-kun heeft weer een leak te pakken. Volgens de insider, die met grote regelmaat legitieme leaks post, verschijnt Diablo 4 voor Nintendo Switch 2 op 15 september 2026. De Switch 2-versie bevat bij launch direct de Vessel of Hatred- en Lord of Hatred-DLC's.
De lancering van Diablo 4 op Nintendo Switch 2 moet twee dagen na BlizzCon plaatsvinden. De verwachting is dat de versie voor Nintendo's hybride console komende week op gamescom of tijdens BlizzCon officieel wordt aangekondigd. Hierbij is gamescom een valide optie, gezien de Nintendo Switch-versie van Diablo 3 ook tijdens gamescom is aangekondigd. Overigens was er afgelopen week al het gerucht dat Diablo IV voor Nintendo Switch 2 in de vorm van een code-in-a-box komt te verschijnen.
Of Dealabs wederom gelijk heeft, moet nog blijken. Vooralsnog heeft Blizzard niet aangekondigd bezig te zijn met een Nintendo Switch 2-versie van Diablo 4.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Deze komt in mijn collectie!
Oww dat wordt een sekere aankoop voor mij.
Dit zou echt top zijn. Deze game gaat heeerlijk spelen als handheld.