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Confronteer het verleden in Diablo IV: Season of Hell's Legacy

Door Rudy Wijnberg
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Diablo bestaat dertig jaar. Reden genoeg om dat te vieren met een groot in-game evenement. Dit keer in de vorm van een compleet seizoen. De storyline in Diablo IV: Season of Hell's Legacy loodst ons namelijk dwars door het verleden van de iconische franchise.

Bekijk nu de gameplaybeelden van Diablo IV: Season of Hell's Legacy. Deckard Cain sust ons bijna in slaap, maar de actie op het scherm houdt ons gelukkig wakker. In de questline vernemen we het gerucht dat drie duistere figuren zijn teruggekeerd. Confronteer deze om in hun duistere verleden te duiken en ze te verlossen van de splinters van het kwaad. Weet jij Baal, Mephisto en Diablo te verslaan, dan neem je de splinter tot je en ontketen je ongekende krachten.

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Diablo IV: Season of Hell's Legacy barst op 15 september 2026 los als gratis update in Diablo IV.

Bron: Blizzard
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2594 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Diablo IV
Diablo IV

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

6 juni 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Hmm, ik heb hier mijn bedenken bij. Eerst doe je er een basisgame en twee uitbreidingen over om het ons op te laten nemen tegen Mephisto en dan ineens een seizoen tussendoor waarin je alle 3 de prime evils, Baal, Mephisto en Diablo, moet opnemen.

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Klinkt vet. Misschien weer een poging wagen, alhoewel ik waarschijnlijk geen tijd heb door Fire Emblem binnenkort.

0
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