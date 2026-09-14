Confronteer het verleden in Diablo IV: Season of Hell's Legacy

Diablo bestaat dertig jaar. Reden genoeg om dat te vieren met een groot in-game evenement. Dit keer in de vorm van een compleet seizoen. De storyline in Diablo IV: Season of Hell's Legacy loodst ons namelijk dwars door het verleden van de iconische franchise.

Bekijk nu de gameplaybeelden van Diablo IV: Season of Hell's Legacy. Deckard Cain sust ons bijna in slaap, maar de actie op het scherm houdt ons gelukkig wakker. In de questline vernemen we het gerucht dat drie duistere figuren zijn teruggekeerd. Confronteer deze om in hun duistere verleden te duiken en ze te verlossen van de splinters van het kwaad. Weet jij Baal, Mephisto en Diablo te verslaan, dan neem je de splinter tot je en ontketen je ongekende krachten.

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Diablo IV: Season of Hell's Legacy barst op 15 september 2026 los als gratis update in Diablo IV.