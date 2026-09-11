Stellar Blade komt naar Switch 2 met DLSS, FSR en Bayonetta

Stellar Blade is nu beschikbaar voor pre-order op Nintendo Switch 2. De game lanceert op 5 november 2026 voor de hybride console van Nintendo en dat is nogal een prestatie. De PlayStation 5-game vergt namelijk nogal wat van de console, maar daar heeft Shift Up gelukkig een antwoord op.

Op 5 november kunnen we aan de haal met Stellar Blade Complete Edition. Deze versie bevat onder andere de Stellar Blade x NieR: Automata- en Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke-dlc's. Dat niet alleen: de game gaat op Switch 2 gepaard met een Bayonetta-collab, waarbij we vier nieuwe skins voor EVE ontgrendelen. Tevens kent de Switch 2-versie Joy-Con 2-support voor spelletjes waarbij je flink aan je hengel moet trekken. Wellicht sla je zelfs een vis aan de haak!

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Stellar Blade is zelfs voor de PlayStation 5 een intense game. Toch lijkt Shift Up een trucje te hebben gevonden om de game soepel te laten draaien. Middels DLSS-upscaling in combinatie met AMD's FSR 3.1 is de ontwikkelaar in staat om frames te genereren. Hierdoor zou de game van de originele 30 fps naar 60 fps gebracht kunnen worden. Of dat impact heeft op de input van de speler en of er additionele side effects zoals 'artifacting' of 'ghosting' om de hoek komen kijken, moet echter nog blijken. De kans is echter zeer reëel dat dat wel het geval gaat zijn. AMD adviseert in zijn FSR-documentatie immers om deze technologie pas vanaf 60 fps toe te passen om eventuele neveneffecten te voorkomen.

Afijn, Stellar Blade Complete Edition verschijnt op 5 november 2026 voor Nintendo Switch 2.