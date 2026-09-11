Stellar Blade komt naar Switch 2 met DLSS, FSR en Bayonetta
Stellar Blade is nu beschikbaar voor pre-order op Nintendo Switch 2. De game lanceert op 5 november 2026 voor de hybride console van Nintendo en dat is nogal een prestatie. De PlayStation 5-game vergt namelijk nogal wat van de console, maar daar heeft Shift Up gelukkig een antwoord op.
Op 5 november kunnen we aan de haal met Stellar Blade Complete Edition. Deze versie bevat onder andere de Stellar Blade x NieR: Automata- en Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke-dlc's. Dat niet alleen: de game gaat op Switch 2 gepaard met een Bayonetta-collab, waarbij we vier nieuwe skins voor EVE ontgrendelen. Tevens kent de Switch 2-versie Joy-Con 2-support voor spelletjes waarbij je flink aan je hengel moet trekken. Wellicht sla je zelfs een vis aan de haak!
Stellar Blade is zelfs voor de PlayStation 5 een intense game. Toch lijkt Shift Up een trucje te hebben gevonden om de game soepel te laten draaien. Middels DLSS-upscaling in combinatie met AMD's FSR 3.1 is de ontwikkelaar in staat om frames te genereren. Hierdoor zou de game van de originele 30 fps naar 60 fps gebracht kunnen worden. Of dat impact heeft op de input van de speler en of er additionele side effects zoals 'artifacting' of 'ghosting' om de hoek komen kijken, moet echter nog blijken. De kans is echter zeer reëel dat dat wel het geval gaat zijn. AMD adviseert in zijn FSR-documentatie immers om deze technologie pas vanaf 60 fps toe te passen om eventuele neveneffecten te voorkomen.
Afijn, Stellar Blade Complete Edition verschijnt op 5 november 2026 voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Deze third-party games komen ook naar de Switch
Verschillende third-party games zullen ook hun weg vinden naar de Switch-consoles. Bekijk hier een overzicht over welke games het gaat.0 reacties
-
Trailer
Zo ziet Stellar Blade Complete Edition eruit op Nintendo Switch 2
Stellar Blade Complete Edition verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch 2. De actiegame brengt dezelfde snelle gameplay naar Nintendo's hybride console.4 reacties
-
Trailer
Stellar Blade verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch 2
Shift Up brengt Stellar Blade naar Nintendo Switch 2. De voormalige PlayStation 5 console-exclusive verschijnt in 2026, maar bevat geen nieuwe content.1 reactie
-
Industrie
Stellar Blade’s Shift Up doneert wederom uit eigen zak
Shift Up doneert dekens ter waarde van vijf miljoen aan lokale gezinnen in nood en blijft zich actief inzetten voor (lokale) maatschappelijke...12 reacties
Ik vind het sowieso bizar dat Nintendo uit zo’n klein apparaatje als de Switch 2 zoveel moois kan genereren. Kijk alleen al naar OOT-remake!
Ik heb eerlijk gezegd weinig verstand van al die termen als DLSS, path tracing en weet ik veel allemaal, maar ik kan als gamer toch wel concluderen dat het er allemaal prachtig uit ziet! Zelfs zware games als deze er zo mooi uit te laten zien op de Switch 2 is toch wel een prestatie te noemen.
Ben benieuwd vond het een leuke game op de ps5.
Wat ik niet snap is dat ontwikkelaars allemaal trucjes uithalen om games toch goed te laten draaien/uitzien op de switch 2. Maar als ze die trucjes dan ook uithalen voor de ps5 versie bijvoorbeeld dan moet die versie er toch nog beter uit zien en draaien op de ps5? Het is wel een trend aan het worden om alle oudere games van voor de volle prijs naar de Switch 2 te brengen 😅