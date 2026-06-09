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Stellar Blade verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch 2

Door Rudy Wijnberg

Stellar Blade, de game die je vriendin je niet mag zien spelen, komt naar Nintendo Switch 2. Dat heeft Shift Up aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van 9 juni 2026.

Stellar Blade verscheen oorspronkelijk in 2024 voor PlayStation 5. De game is echter niet langer een PlayStation 5 console-exclusive, want Stellar Blade komt ergens in 2026 naar Nintendo Switch 2. Verwacht echter geen nieuwe content. Shift Up is namelijk druk bezig met de ontwikkeling van het recent aangekondigde Stellar Blade: Blood Rain.

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Helaas is er vooralsnog geen exacte releasedatum bekend voor de Nintendo Switch 2-editie van Stellar Blade. De game moet in ieder geval ergens in 2026 verschijnen.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stellar Blade
Stellar Blade

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

SHIFT UP Corporation

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

26 april 2024

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 18:34

Als deze een beetje goed draait ga ik deze aanschaffen.

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