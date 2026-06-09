Stellar Blade verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch 2
Stellar Blade, de game die je vriendin je niet mag zien spelen, komt naar Nintendo Switch 2. Dat heeft Shift Up aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van 9 juni 2026.
Stellar Blade verscheen oorspronkelijk in 2024 voor PlayStation 5. De game is echter niet langer een PlayStation 5 console-exclusive, want Stellar Blade komt ergens in 2026 naar Nintendo Switch 2. Verwacht echter geen nieuwe content. Shift Up is namelijk druk bezig met de ontwikkeling van het recent aangekondigde Stellar Blade: Blood Rain.
Helaas is er vooralsnog geen exacte releasedatum bekend voor de Nintendo Switch 2-editie van Stellar Blade. De game moet in ieder geval ergens in 2026 verschijnen.
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