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Stellar Blade Blood Rain aangekondigd als vervolg op Stellar Blade

Door Rudy Wijnberg

Shift Up is onafhankelijk en wil die onafhankelijkheid vieren met een klapper van jewelste. Stellar Blade: Blood Rain is een vervolg op de in 2024 verschenen PlayStation 5-exclusive Stellar Blade.

Hoewel Geoff Keighley meegeeft dat Stellar Blade: Blood Rain zich nog in een vroege productiefase bevindt, krijgen we al flink wat beelden van de game te zien. Het gaat hierbij niet enkel om cinematics, maar ook om uitgebreide gameplay. Toegegeven, de eerste beelden ogen veelbelovend. De game lijkt de kenmerkende Stellar Blade-sfeer te behouden, maar toont vooruitgang op het gebied van levendige omgevingen en snoeiharde actie. Daarbij introduceert Shift Up ook direct de nieuwe hoofdrolspeelster Evie, een nieuw gezicht in een net zo strak pakje.

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Stellar Blade: Blood Rain kent nog geen releasedatum, maar verschijnt sowieso voor pc. Of Blood Rain enkel voor PlayStation 5 verschijnt, valt te betwijfelen. Nu Shift Up onafhankelijk is, is de kans groot dat Stellar Blade: Blood Rain ook voor Xbox Series verschijnt.

Bron: Shift Up
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stellar Blade: Blood Rain
Stellar Blade: Blood Rain

Ontwikkelaar

SHIFT UP Corporation

Uitgever

SHIFT UP Corporation

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Silverspawn
Silverspawn
lvl4 Reply Goblin
4 weken geleden om 13:15

Ghost in the Machine-vibes

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 10:29

Eerste game was heel vet, dus kijk hier wel naar uit.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
4 weken geleden om 10:12

Ja kicken zeg, wist niet dat de studio onafhankelijk is geworden dus dacht nog steeds dat ze in dienst van Sony waren. Deel 1 was heel vet dus ik ga ervan uit dat deel 2 minstens zo bruut gaat worden.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 09:21

Ziet er weer tof uit! Ben alleen niet zo'n fan van games die worden aangekondigd als ze nog in vroege productiefase zitten.

0
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl8 Achievement Hunter
4 weken geleden om 07:50

Ik denk dat deze game ook pas voor de volgende generatie komt, vandaar geen vermelding van platforms. En ook een manier om weer investeerders aan te trekken voor een eventuele deal.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
4 weken geleden om 07:40

Nice, verrassende aankondiging. Nieuwe hoofdrolspeler is wel even wennen.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 07:11

Zag dit niet aankomen. Ziet er heel vet uit. Zin in!

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
4 weken geleden om 01:43

Erg vet.

0
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