Stellar Blade Blood Rain aangekondigd als vervolg op Stellar Blade
Shift Up is onafhankelijk en wil die onafhankelijkheid vieren met een klapper van jewelste. Stellar Blade: Blood Rain is een vervolg op de in 2024 verschenen PlayStation 5-exclusive Stellar Blade.
Hoewel Geoff Keighley meegeeft dat Stellar Blade: Blood Rain zich nog in een vroege productiefase bevindt, krijgen we al flink wat beelden van de game te zien. Het gaat hierbij niet enkel om cinematics, maar ook om uitgebreide gameplay. Toegegeven, de eerste beelden ogen veelbelovend. De game lijkt de kenmerkende Stellar Blade-sfeer te behouden, maar toont vooruitgang op het gebied van levendige omgevingen en snoeiharde actie. Daarbij introduceert Shift Up ook direct de nieuwe hoofdrolspeelster Evie, een nieuw gezicht in een net zo strak pakje.
Stellar Blade: Blood Rain kent nog geen releasedatum, maar verschijnt sowieso voor pc. Of Blood Rain enkel voor PlayStation 5 verschijnt, valt te betwijfelen. Nu Shift Up onafhankelijk is, is de kans groot dat Stellar Blade: Blood Rain ook voor Xbox Series verschijnt.
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Ghost in the Machine-vibes
Eerste game was heel vet, dus kijk hier wel naar uit.
Ja kicken zeg, wist niet dat de studio onafhankelijk is geworden dus dacht nog steeds dat ze in dienst van Sony waren. Deel 1 was heel vet dus ik ga ervan uit dat deel 2 minstens zo bruut gaat worden.
Ziet er weer tof uit! Ben alleen niet zo'n fan van games die worden aangekondigd als ze nog in vroege productiefase zitten.
Ik denk dat deze game ook pas voor de volgende generatie komt, vandaar geen vermelding van platforms. En ook een manier om weer investeerders aan te trekken voor een eventuele deal.
Nice, verrassende aankondiging. Nieuwe hoofdrolspeler is wel even wennen.
Zag dit niet aankomen. Ziet er heel vet uit. Zin in!
Erg vet.