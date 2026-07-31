Stellar Blade: BLOOD RAIN krijgt AI-muziekvideo
Eerder dit jaar kondigde ontwikkelaar SHIFT UP aan dat men bezig is met Stellar Blade: BLOOD RAIN, een sequel op het enorm populaire Stellar Blade. Na de initiële trailer laat de ontwikkelaar nu opnieuw van zich horen.
Geniet(?) van de AI-muziek van Stellar Blade: BLOOD RAIN
Temper alvast je verwachtingen, want dit bericht heeft jammer genoeg geen coole gameplaytrailer met nieuwe beelden of iets dergelijks. Wat we wél krijgen is een muziekvideo voor de originele song 'Wanna be in LOVE', gezongen door het hoofdpersonage Evie. Deze videoclip is echter héél artificieel: je merkt duidelijk dat de AI-software hier overuren heeft zitten draaien (wat ook bevestigd wordt in de beschrijving van de video op YouTube). Ik laat even in het midden of dit goed of slecht is: vorm vooral zelf je eigen mening.
Stellar Blade: BLOOD RAIN is momenteel in ontwikkeling voor PlayStation 5 en pc (en misschien ook XBOX). Een releasedatum is nog niet geweten.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Oké buiten of ai de juiste keuze is of niet, ik ben gewoon benieuwd of dit echt sneller is dan of niet? Ik bedoel... Ai is nogal onvoorspelbaar en je kan het enkel een opdracht (prompt) geven maar of het eind resultaat bevalt is altijd te betwisten en dan kun je weer opnieuw beginnen, ik snap dit kun je met 30 man doen en dan hopen op het gewenste resultaat en dan heb je met wat edit skills wellicht wel wat je wilt maar is het echt sneller en beter dan een team van 20 man erop zetten en dan krijgen wat je hebben wilt.
Verder lopen de mondjes nooit echt helemaal goed met de stemmen want ai snapt dat net niet lekker, ai heeft nooit de werkelijkheid meegemaakt.
Ik hoor de anti AI community alweer huilen hoor....
Goed of slecht, het is vooral onnodig imo. Als je dan zo'n video maakt doe het dan met echt talent.