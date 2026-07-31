Stellar Blade: BLOOD RAIN krijgt AI-muziekvideo

Eerder dit jaar kondigde ontwikkelaar SHIFT UP aan dat men bezig is met Stellar Blade: BLOOD RAIN, een sequel op het enorm populaire Stellar Blade. Na de initiële trailer laat de ontwikkelaar nu opnieuw van zich horen.

Geniet(?) van de AI-muziek van Stellar Blade: BLOOD RAIN

Temper alvast je verwachtingen, want dit bericht heeft jammer genoeg geen coole gameplaytrailer met nieuwe beelden of iets dergelijks. Wat we wél krijgen is een muziekvideo voor de originele song 'Wanna be in LOVE', gezongen door het hoofdpersonage Evie. Deze videoclip is echter héél artificieel: je merkt duidelijk dat de AI-software hier overuren heeft zitten draaien (wat ook bevestigd wordt in de beschrijving van de video op YouTube). Ik laat even in het midden of dit goed of slecht is: vorm vooral zelf je eigen mening.

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Stellar Blade: BLOOD RAIN is momenteel in ontwikkeling voor PlayStation 5 en pc (en misschien ook XBOX). Een releasedatum is nog niet geweten.