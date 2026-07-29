Het licht schijnt op de nieuwe Resonance: A Plague Tale Legacy-trailer
Later deze zomer verschijnt Resonance: A Plague Tale Legacy, de nieuwe game in de populaire Plague Tale-franchise. Tijd dus voor een nieuwe (korte) trailer!
Licht is je beste vriend in Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy is het derde deel in de franchise (eigenlijk een prequel spin-off om precies te zijn) en in deze franchise is 'licht' een cruciaal element. In de eerdere games was het enorm belangrijk om lichtbronnen op te zoeken, want de ratten lieten je dan met rust. Deze game heeft dan misschien geen ratten, maar licht blijft belangrijk om bepaalde puzzels op te lossen, bijvoorbeeld. De onderstaande trailer toont wat gameplaybeelden, die deze mechaniek in de schijnwerpers zetten - pun intended -.
Resonance: A Plague Tale Legacy verschijnt op 27 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Een van de games van augustus die ik wil gaan spelen. Gelukkig minder stealth las ik.