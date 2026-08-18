Cyberpunk actie in het sfeervolle Quantic River

Geniet jij wel eens van die heerlijk dystopische cyberpunk vibe? Wel, later dit jaar verschijnt het tweede seizoen van Cyberpunk: Edgerunners, maar dat is niet het enige waar je naar kan uitkijken. Maak kennis met Quantic River!

Volop Cyberpunk actie in Quantic River

Quantic River is een sfeervolle Cyberpunk 2.5D-actiegame waarin je afreist naar United City. Je stapt in de gemodificeerde schoenen van een zekere Tengu: deze meedogenloze moordenaar en zijn katana zijn niet te onderschatten! Maak gebruik van genetische modificaties, hacking skills en snelle reflexen en hak een leger aan vijanden in elkaar. Hieronder geniet je van enkele trailers die tonen wat de game je te bieden heeft. Enerzijds is er de 'meer kindvriendelijke' (maar ook meer uitgebreide) versie, anderzijds is er ook de versie waar het bloed van je scherm spat.

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Quantic River heeft nog geen releasedatum gekregen. De game zal verschijnen op pc, je kan hem alvast wishlisten.