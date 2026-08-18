Cyberpunk actie in het sfeervolle Quantic River
Geniet jij wel eens van die heerlijk dystopische cyberpunk vibe? Wel, later dit jaar verschijnt het tweede seizoen van Cyberpunk: Edgerunners, maar dat is niet het enige waar je naar kan uitkijken. Maak kennis met Quantic River!
Volop Cyberpunk actie in Quantic River
Quantic River is een sfeervolle Cyberpunk 2.5D-actiegame waarin je afreist naar United City. Je stapt in de gemodificeerde schoenen van een zekere Tengu: deze meedogenloze moordenaar en zijn katana zijn niet te onderschatten! Maak gebruik van genetische modificaties, hacking skills en snelle reflexen en hak een leger aan vijanden in elkaar. Hieronder geniet je van enkele trailers die tonen wat de game je te bieden heeft. Enerzijds is er de 'meer kindvriendelijke' (maar ook meer uitgebreide) versie, anderzijds is er ook de versie waar het bloed van je scherm spat.
Quantic River heeft nog geen releasedatum gekregen. De game zal verschijnen op pc, je kan hem alvast wishlisten.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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