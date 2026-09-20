Vind jullie weg terug naar de zee in Fish & Ships

Vissen verwacht je meestal in het water, niet als bestuurders van een schip. Hier is jullie school vissen het met elkaar eens, waardoor de missie ontstaat om zo snel mogelijk de weg terug naar het water te vinden.

Je zou zeggen dat dit met een vliegend schip redelijk vlug zou gaan. Maar dan onderschat je het chaotische karakter van een vis (en van jezelf). Als vis verken je samen met je vrienden de wereld, steel je bier van mensen en repareer je je vervoermiddel indien nodig. De oceaan bereik je alleen door samen te werken, wat de grootste hindernis vormt in deze chaotische multiplayer-ervaring.

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Een releasedatum is nog niet bekend, maar je kunt de game vanaf nu "fishlisten"...