Vind jullie weg terug naar de zee in Fish & Ships
Vissen verwacht je meestal in het water, niet als bestuurders van een schip. Hier is jullie school vissen het met elkaar eens, waardoor de missie ontstaat om zo snel mogelijk de weg terug naar het water te vinden.
Je zou zeggen dat dit met een vliegend schip redelijk vlug zou gaan. Maar dan onderschat je het chaotische karakter van een vis (en van jezelf). Als vis verken je samen met je vrienden de wereld, steel je bier van mensen en repareer je je vervoermiddel indien nodig. De oceaan bereik je alleen door samen te werken, wat de grootste hindernis vormt in deze chaotische multiplayer-ervaring.
Een releasedatum is nog niet bekend, maar je kunt de game vanaf nu "fishlisten"...
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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