Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

Piroker mixt Texas Hold 'Em met piraten en vuile trucs

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Balatro kapotgespeeld en toe aan een nieuw kaartspelletje? Check dan even Piroker, een game waarin Texas Hold 'Em en piraten worden gecombineerd. Er is echter een twist, want het piratenleven is natuurlijk niet altijd even eerlijk.

In deze variant van het klassieke pokerspel Texas Hold 'Em kunnen we tegenstanders flink dwarsbomen met unieke spelergebonden skills, gamechanging relikwieën en diverse geheime wapens. In de rondes bouw je een eigen build waarmee je je tegenstanders moet zien te verslaan. Hierdoor ben je niet zozeer genoodzaakt om je neer te leggen bij het lot van de gedeelde kaarten. De game bevat zestig unieke helden, meer dan honderd items en eindeloze mogelijkheden om een build samen te stellen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Piroker kent nog geen releasedatum, maar is inmiddels wel voorzien van een demo. Daarnaast kun je je nu ook inschrijven voor een playtest op de Piroker-Steam-pagina in de bron.

Bron: Habby.Fun
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Piroker
Piroker

Ontwikkelaar

Habby.fun

Uitgever

Habby.fun

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord