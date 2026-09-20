Piroker mixt Texas Hold 'Em met piraten en vuile trucs

Balatro kapotgespeeld en toe aan een nieuw kaartspelletje? Check dan even Piroker, een game waarin Texas Hold 'Em en piraten worden gecombineerd. Er is echter een twist, want het piratenleven is natuurlijk niet altijd even eerlijk.

In deze variant van het klassieke pokerspel Texas Hold 'Em kunnen we tegenstanders flink dwarsbomen met unieke spelergebonden skills, gamechanging relikwieën en diverse geheime wapens. In de rondes bouw je een eigen build waarmee je je tegenstanders moet zien te verslaan. Hierdoor ben je niet zozeer genoodzaakt om je neer te leggen bij het lot van de gedeelde kaarten. De game bevat zestig unieke helden, meer dan honderd items en eindeloze mogelijkheden om een build samen te stellen.

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Piroker kent nog geen releasedatum, maar is inmiddels wel voorzien van een demo. Daarnaast kun je je nu ook inschrijven voor een playtest op de Piroker-Steam-pagina in de bron.