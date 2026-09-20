Hello Sunshine toont meer van zijn mysterieuze verhaal

Hello Sunshine keert na een korte afwezigheid terug. Afgelopen maart werd Hello Sunshine uitgebreid getoond tijdens de Future Games Show, maar dit keer krijgen we wat meer van het verhaal te zien.

Jij en je robotvriend lijken een eindeloze weg te bewandelen in Hello Sunshine. In de game spelen we als de ‘final employee’, die een lange snelweg dient af te lopen om zo ‘the tower’ te bereiken. Makkelijk zat, maar niet in de wereld van deze survival-RPG. De zon is namelijk allesvernietigend en dus dien je in de schaduw van de robot te blijven om te overleven. Niet altijd even makkelijk, want hoewel de wereld ontdaan is van alle employees, geldt dat niet voor alle obstakels.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Hello Sunshine verschijnt in 2027 voor pc.