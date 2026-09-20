Hello Sunshine toont meer van zijn mysterieuze verhaal
Hello Sunshine keert na een korte afwezigheid terug. Afgelopen maart werd Hello Sunshine uitgebreid getoond tijdens de Future Games Show, maar dit keer krijgen we wat meer van het verhaal te zien.
Jij en je robotvriend lijken een eindeloze weg te bewandelen in Hello Sunshine. In de game spelen we als de ‘final employee’, die een lange snelweg dient af te lopen om zo ‘the tower’ te bereiken. Makkelijk zat, maar niet in de wereld van deze survival-RPG. De zon is namelijk allesvernietigend en dus dien je in de schaduw van de robot te blijven om te overleven. Niet altijd even makkelijk, want hoewel de wereld ontdaan is van alle employees, geldt dat niet voor alle obstakels.
Hello Sunshine verschijnt in 2027 voor pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…