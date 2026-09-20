Brave New Wonders lanceert op 21 september voor pc

Op 21 september 2026 lanceert Brave New Wonders, een factory automation-basebuildingsim waarin we de wereld dienen op te bouwen in een post-apocalyptische omgeving.

Bouw je basis, zet je productielijn op, optimaliseer het proces en stuur robots aan om de wereld van complete ondergang te redden. Brave New Wonders verschijnt morgen, 21 september, voor pc en ontwikkelaar City From Naught Inc. viert dat met een launchtrailer. Helaas is momenteel nog niet bekend hoeveel de game gaat kosten, maar mocht je geïnteresseerd zijn, dan staat er nu een demo voor je klaar op Steam.