Mythe en realiteit botsen in Resonance: A Plague Tale Legacy

Naast de eerder gedeelde Resonance: A Plague Tale Legacy storytrailer heeft Focus Entertainment meer moois om te laten zien. In een nieuwe korte trailer ontdekken we hoe mythe en realiteit samenkomen in Resonance: A Plague Tale Legacy.

Waar de eerdere Plague Tale-games vol ingingen op de uitbraak van de pest, gooit Resonance: A Plague Tale Legacy het over een andere boeg. In deze prequel reizen we namelijk af naar het eiland van de Minotaur. Een gebied vol mythologie, maar op dat eiland botsten de oude gewoontes keihard met de hedendaagse realiteit. Ontrafel het mysterie van de Minotaur in zowel het heden als het verleden.

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Resonance: A Plague Tale Legacy verschijnt op 27 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.