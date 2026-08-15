Mythe en realiteit botsen in Resonance: A Plague Tale Legacy
Naast de eerder gedeelde Resonance: A Plague Tale Legacy storytrailer heeft Focus Entertainment meer moois om te laten zien. In een nieuwe korte trailer ontdekken we hoe mythe en realiteit samenkomen in Resonance: A Plague Tale Legacy.
Waar de eerdere Plague Tale-games vol ingingen op de uitbraak van de pest, gooit Resonance: A Plague Tale Legacy het over een andere boeg. In deze prequel reizen we namelijk af naar het eiland van de Minotaur. Een gebied vol mythologie, maar op dat eiland botsten de oude gewoontes keihard met de hedendaagse realiteit. Ontrafel het mysterie van de Minotaur in zowel het heden als het verleden.
Resonance: A Plague Tale Legacy verschijnt op 27 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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