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Maak kennis met de Machinist in Aliens: Fireteam Elite 2

Door Simon Verbeke
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Binnen minder dan een maand is het weer knallen geblazen, want dan kan je samen met je vrienden aan de slag gaan met Aliens: Fireteam Elite 2. Om ons voor te bereiden op de release, heeft de ontwikkelaar een gameplayvideo gedropt.

Wat is de Machinist class in Aliens: Fireteam Elite 2?

In de game zal je kunnen kiezen uit verschillende classes, waarbij de schijnwerpers vandaag gericht staan op de zogenaamde 'Machinist'. Deze veelzijdige soldaat heeft toegang tot energiewapens, een 'sentry turret' en drones. Met andere woorden: veel trucjes in zijn arsenaal die je kunnen helpen om de aliens af te slachten! Bekijk hieronder concrete gameplaybeelden van hoe dat precies in z'n werk gaat. Ook de 'Marauder' werd eerder aangekondigd, bekijk ook hem in actie in de onderstaande video.

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Aliens: Fireteam Elite 2 verschijnt op 25 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Cold Iron Studios
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 16 reviews 290 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Aliens: Fireteam Elite 2
Aliens: Fireteam Elite 2

Ontwikkelaar

Cold Iron Studios LLC

Uitgever

Daybreak Game Company

Release

25 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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