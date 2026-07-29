Maak kennis met de Machinist in Aliens: Fireteam Elite 2

Binnen minder dan een maand is het weer knallen geblazen, want dan kan je samen met je vrienden aan de slag gaan met Aliens: Fireteam Elite 2. Om ons voor te bereiden op de release, heeft de ontwikkelaar een gameplayvideo gedropt.

Wat is de Machinist class in Aliens: Fireteam Elite 2?

In de game zal je kunnen kiezen uit verschillende classes, waarbij de schijnwerpers vandaag gericht staan op de zogenaamde 'Machinist'. Deze veelzijdige soldaat heeft toegang tot energiewapens, een 'sentry turret' en drones. Met andere woorden: veel trucjes in zijn arsenaal die je kunnen helpen om de aliens af te slachten! Bekijk hieronder concrete gameplaybeelden van hoe dat precies in z'n werk gaat. Ook de 'Marauder' werd eerder aangekondigd, bekijk ook hem in actie in de onderstaande video.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Aliens: Fireteam Elite 2 verschijnt op 25 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.