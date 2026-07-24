Releasedatum Aliens: Fireteam Elite 2 prijsgegeven
Via een bijzonder korte, maar tegelijkertijd krachtige trailer worden we verwend met de aanstaande releasedatum van Aliens: Fireteam Elite 2.
De coöperatieve sci-fi shooter van Cold Iron Studios heeft het vizier gezet op het einde van de zomer, want in augustus 2026 komt Aliens: Fireteam Elite 2 te verschijnen. De ontwikkelaar belooft nieuwe uitrustingen, vaardigheden, wapens, Xenomorphs en nog veel meer; allemaal om de ultieme Aliens: Fireteam Elite-ervaring te kunnen faciliteren.
Aliens: Fireteam Elite 2 is beschikbaar vanaf 25 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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