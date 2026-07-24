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Releasedatum Aliens: Fireteam Elite 2 prijsgegeven

Door Bram Noteboom
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Via een bijzonder korte, maar tegelijkertijd krachtige trailer worden we verwend met de aanstaande releasedatum van Aliens: Fireteam Elite 2.

De coöperatieve sci-fi shooter van Cold Iron Studios heeft het vizier gezet op het einde van de zomer, want in augustus 2026 komt Aliens: Fireteam Elite 2 te verschijnen. De ontwikkelaar belooft nieuwe uitrustingen, vaardigheden, wapens, Xenomorphs en nog veel meer; allemaal om de ultieme Aliens: Fireteam Elite-ervaring te kunnen faciliteren.

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Aliens: Fireteam Elite 2 is beschikbaar vanaf 25 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Cold Iron Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 5217 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Aliens: Fireteam Elite 2
Aliens: Fireteam Elite 2

Ontwikkelaar

Cold Iron Studios LLC

Uitgever

Daybreak Game Company

Release

25 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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