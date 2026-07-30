Gerucht: Derde trailer GTA 6 is in aantocht, dit is waarom

Al maanden, nee, al een jaar lang, zijn we aan het wachten op een derde trailer van GTA 6. De tweede, en daarmee laatste, Grand Theft Auto 6-trailer stamt namelijk alweer uit mei 2025. Het wachten is op de derde en het ziet ernaar uit dat we deze zeer spoedig mogen verwachten.

NateTheHate, de insider die bekendstaat om zijn veelal accurate informatie, heeft tijdens een Q&A op X laten weten dat we komende maand veel meer van GTA 6 mogen verwachten. In een follow-up verduidelijkte Nate dat het hierbij om de maand augustus gaat en dat hij het gros van de informatie achterhoudt voor een moment dichter bij de daadwerkelijke release.

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Dat is echter niet alles. GTA-contentcreator iGrandTheftAuto claimt namelijk dat er meerdere kleine wijzigingen zijn aangebracht in de backend van de officiële Grand Theft Auto-website. Nu kan dat natuurlijk toeval zijn, maar eenzelfde soort trend zag de creator een dag voor de onthulling van GTA 6's cover art afgelopen juni. In de tussentijd zijn er geen wijzigingen gespot, dus deze wijzigingen suggereren dat er wat op de planning staat. Volgens iGrandTheftAuto zou de wijzigingen kunnen suggereren dat een onthulling op 31 juli plaats gaat vinden.

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Dit valt allemaal wel heel toevallig samen met een aankomende investeerdersmeeting van Take-Two. Op 7 augustus vindt namelijk de investeerdersmeeting plaats. Take-Two zou dan ook enorme baat hebben bij het aanzwengelen van de enorme hype die momenteel al gaande is.

Of de derde trailer van Grand Theft Auto 6 deze week nog dropt, valt te betwijfelen, maar dat er vroeg in augustus wat gaat gebeuren, voelt haast een zekerheidje. Zitten jullie te wachten op een derde trailer, of zijn jullie net als ik van mening dat het eens tijd wordt voor wat GTA 6-gameplay? Laat het weten in de reacties, wellicht leest Take-Two wel mee... Wisten jullie trouwens dat er naast GTA 6 in 2026 nog veel meer games verschijnen? Nee? Lees dan nu onze 16 games die je niet moet vergeten in 2026 dankzij GTA 6!