Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Gerucht: Derde trailer GTA 6 is in aantocht, dit is waarom

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Al maanden, nee, al een jaar lang, zijn we aan het wachten op een derde trailer van GTA 6. De tweede, en daarmee laatste, Grand Theft Auto 6-trailer stamt namelijk alweer uit mei 2025. Het wachten is op de derde en het ziet ernaar uit dat we deze zeer spoedig mogen verwachten.

NateTheHate, de insider die bekendstaat om zijn veelal accurate informatie, heeft tijdens een Q&A op X laten weten dat we komende maand veel meer van GTA 6 mogen verwachten. In een follow-up verduidelijkte Nate dat het hierbij om de maand augustus gaat en dat hij het gros van de informatie achterhoudt voor een moment dichter bij de daadwerkelijke release.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Dat is echter niet alles. GTA-contentcreator iGrandTheftAuto claimt namelijk dat er meerdere kleine wijzigingen zijn aangebracht in de backend van de officiële Grand Theft Auto-website. Nu kan dat natuurlijk toeval zijn, maar eenzelfde soort trend zag de creator een dag voor de onthulling van GTA 6's cover art afgelopen juni. In de tussentijd zijn er geen wijzigingen gespot, dus deze wijzigingen suggereren dat er wat op de planning staat. Volgens iGrandTheftAuto zou de wijzigingen kunnen suggereren dat een onthulling op 31 juli plaats gaat vinden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Dit valt allemaal wel heel toevallig samen met een aankomende investeerdersmeeting van Take-Two. Op 7 augustus vindt namelijk de investeerdersmeeting plaats. Take-Two zou dan ook enorme baat hebben bij het aanzwengelen van de enorme hype die momenteel al gaande is.

Of de derde trailer van Grand Theft Auto 6 deze week nog dropt, valt te betwijfelen, maar dat er vroeg in augustus wat gaat gebeuren, voelt haast een zekerheidje. Zitten jullie te wachten op een derde trailer, of zijn jullie net als ik van mening dat het eens tijd wordt voor wat GTA 6-gameplay? Laat het weten in de reacties, wellicht leest Take-Two wel mee... Wisten jullie trouwens dat er naast GTA 6 in 2026 nog veel meer games verschijnen? Nee? Lees dan nu onze 16 games die je niet moet vergeten in 2026 dankzij GTA 6!

Bron: Kotaku
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2206 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Artful
Artful
lvl1 Press Start
13 minuten geleden bewerkt

Doe maar 1 augustus op m’n verjaardag. Zou een mooi cadeautje zijn.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl8 Achievement Hunter
49 minuten geleden

Wordt tijd. Het feit dat we nog geen gameplay hebben gezien, maakt me beetje bang

0
Avatar Fifalinde
Fifalinde
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Ik ben benieuwd of ze GTA VI gaan uitbrengen op fysieke media. Of dat ze de 132 landen waar games op fysieke media moeten verschijnen om te spelen, worden buitengesloten..
Zoals bij Marvel Tōkon.

https://gameliner.nl/nieuws/marvel-tokon-geblokkeerd-in-132-landen-maar-niet-in-nederland/55387

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Jullie dromen te klein. Ze gaan gewoon een demo droppen op 1 augustus!

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden bewerkt

Ik behoor blijkbaar tot een minderheid die de gameplay trailer absoluut gaat skippen. Dit gaat de verrassing voor mij spoilen. Ik heb 20 jaar gewacht op een nieuwe game in Vice City.

Laat trailer 3 maar komen, als Rockstar zijn vaste patroon volgt, dan mogen we de gameplay video pas verwachten dichter tegen de release van GTA VI. Dat zal wellicht rond september of oktober zijn. Vanaf dat moment zwier ik al m'n apps er af en ga ik niet meer op bepaalde kanalen!

3
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden bewerkt

Wat als de game nou flopt, dan kun je je digitale copy niet verkopen. Ik wacht wel tot de reviews. En hopelijk komt er een disc versie.. Anders sla ik hem misschien wel helemaal over.

En heel eerlijk, ik kocht gta V ook voor online. Het leek mij toen zo vet om in die wereld te lopen met vrienden, samen overvallen plegen, missies doen. Gta 4 had dit nog niet zo uitgebreid. En aangezien er nog helemaal geen nieuws is over online vind ik het allemaal nog niet zo boeiend.

0
Avatar RJ
RJ
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden bewerkt

Ik volg het allemaal wel, maar de hype begrijp ik niet zo. Uiteindelijk zal de gameplay weer niet veel afwijken van wat we sinds GTA3 al doen. En elk gameplay element is beter uitgewerkt in hieraan toegewijde games (schieten, racen, tennis etc.). Hier komt hij sowieso niet zonder disc. Daarbijo is 100 euro voor een digitale licentie absurd. Natuurlijk is het de duurste productie ooit, maar het wordt ook weer het meest verkopende spel ooit.

1
Avatar Mr.Harrow
Mr.Harrow
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Heel eerlijk? Het maakt mij niets meer uit of ze een trailer uitbrengen of niet. De tijden dat ik echt hyped was voor GTA zijn al lang voorbij. Zal deel VI vast een keer gaan spelen, maar er is meer dan GTA.
Ik zou meer hyped zijn als ze een trailer van de remake van deel IV zouden uitbrengen. Vind ik nog steeds het beste deel. Maar ik denk niet dat ze daar nu mee bezig zijn.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord