Gerucht: Derde trailer GTA 6 is in aantocht, dit is waarom
Al maanden, nee, al een jaar lang, zijn we aan het wachten op een derde trailer van GTA 6. De tweede, en daarmee laatste, Grand Theft Auto 6-trailer stamt namelijk alweer uit mei 2025. Het wachten is op de derde en het ziet ernaar uit dat we deze zeer spoedig mogen verwachten.
NateTheHate, de insider die bekendstaat om zijn veelal accurate informatie, heeft tijdens een Q&A op X laten weten dat we komende maand veel meer van GTA 6 mogen verwachten. In een follow-up verduidelijkte Nate dat het hierbij om de maand augustus gaat en dat hij het gros van de informatie achterhoudt voor een moment dichter bij de daadwerkelijke release.
Dat is echter niet alles. GTA-contentcreator iGrandTheftAuto claimt namelijk dat er meerdere kleine wijzigingen zijn aangebracht in de backend van de officiële Grand Theft Auto-website. Nu kan dat natuurlijk toeval zijn, maar eenzelfde soort trend zag de creator een dag voor de onthulling van GTA 6's cover art afgelopen juni. In de tussentijd zijn er geen wijzigingen gespot, dus deze wijzigingen suggereren dat er wat op de planning staat. Volgens iGrandTheftAuto zou de wijzigingen kunnen suggereren dat een onthulling op 31 juli plaats gaat vinden.
Dit valt allemaal wel heel toevallig samen met een aankomende investeerdersmeeting van Take-Two. Op 7 augustus vindt namelijk de investeerdersmeeting plaats. Take-Two zou dan ook enorme baat hebben bij het aanzwengelen van de enorme hype die momenteel al gaande is.
Of de derde trailer van Grand Theft Auto 6 deze week nog dropt, valt te betwijfelen, maar dat er vroeg in augustus wat gaat gebeuren, voelt haast een zekerheidje. Zitten jullie te wachten op een derde trailer, of zijn jullie net als ik van mening dat het eens tijd wordt voor wat GTA 6-gameplay? Laat het weten in de reacties, wellicht leest Take-Two wel mee... Wisten jullie trouwens dat er naast GTA 6 in 2026 nog veel meer games verschijnen? Nee? Lees dan nu onze 16 games die je niet moet vergeten in 2026 dankzij GTA 6!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Doe maar 1 augustus op m’n verjaardag. Zou een mooi cadeautje zijn.
Wordt tijd. Het feit dat we nog geen gameplay hebben gezien, maakt me beetje bang
Ik ben benieuwd of ze GTA VI gaan uitbrengen op fysieke media. Of dat ze de 132 landen waar games op fysieke media moeten verschijnen om te spelen, worden buitengesloten..
Zoals bij Marvel Tōkon.
https://gameliner.nl/nieuws/marvel-tokon-geblokkeerd-in-132-landen-maar-niet-in-nederland/55387
Jullie dromen te klein. Ze gaan gewoon een demo droppen op 1 augustus!
Ik behoor blijkbaar tot een minderheid die de gameplay trailer absoluut gaat skippen. Dit gaat de verrassing voor mij spoilen. Ik heb 20 jaar gewacht op een nieuwe game in Vice City.
Laat trailer 3 maar komen, als Rockstar zijn vaste patroon volgt, dan mogen we de gameplay video pas verwachten dichter tegen de release van GTA VI. Dat zal wellicht rond september of oktober zijn. Vanaf dat moment zwier ik al m'n apps er af en ga ik niet meer op bepaalde kanalen!
Wat als de game nou flopt, dan kun je je digitale copy niet verkopen. Ik wacht wel tot de reviews. En hopelijk komt er een disc versie.. Anders sla ik hem misschien wel helemaal over.
En heel eerlijk, ik kocht gta V ook voor online. Het leek mij toen zo vet om in die wereld te lopen met vrienden, samen overvallen plegen, missies doen. Gta 4 had dit nog niet zo uitgebreid. En aangezien er nog helemaal geen nieuws is over online vind ik het allemaal nog niet zo boeiend.
Ik volg het allemaal wel, maar de hype begrijp ik niet zo. Uiteindelijk zal de gameplay weer niet veel afwijken van wat we sinds GTA3 al doen. En elk gameplay element is beter uitgewerkt in hieraan toegewijde games (schieten, racen, tennis etc.). Hier komt hij sowieso niet zonder disc. Daarbijo is 100 euro voor een digitale licentie absurd. Natuurlijk is het de duurste productie ooit, maar het wordt ook weer het meest verkopende spel ooit.
Heel eerlijk? Het maakt mij niets meer uit of ze een trailer uitbrengen of niet. De tijden dat ik echt hyped was voor GTA zijn al lang voorbij. Zal deel VI vast een keer gaan spelen, maar er is meer dan GTA.
Ik zou meer hyped zijn als ze een trailer van de remake van deel IV zouden uitbrengen. Vind ik nog steeds het beste deel. Maar ik denk niet dat ze daar nu mee bezig zijn.