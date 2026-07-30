Xbox-omzet met 1,5 miljard euro gedaald in boekjaar 2026

Microsoft, en daarmee dus ook Xbox, heeft de cijfers van Q4 boekjaar 2026 vrijgegeven. Hieruit blijkt dat de groene reus in boekjaar 2026 (FY26) een flinke klap heeft gekregen. Uit het rapport over de inkomsten van Q4 blijkt namelijk dat de jaaromzet van de Xbox-divisie met 1,5 miljard euro is gedaald ten opzichte van boekjaar 2025.

In de presentatie (zie bron) van Microsoft zien we een sterke opening terug. Microsoft als bedrijf heeft gedurende het vierde kwartaal van boekjaar 2026 18% meer omzet weten te boeken. Het gros hiervan komt voort uit Microsoft Cloud, dat met 27% een enorm sterke groei laat zien. Toch is het niet allemaal koek en ei bij het bedrijf. De omzet van Microsofts gamingdivisie, Xbox, is namelijk met 1,5 miljard euro gedaald ten opzichte van boekjaar 2025.

Microsoft

Uit pagina 13 van het rapport komt naar voren dat Xbox 10% minder omzet heeft weten te halen uit Xbox-content en -services. De verklaring luidt dat dit komt door een sterke first-party-contentperformance gedurende FY25. Ook de hardware zit in zwaar weer. De verkoop van Xbox-hardware is namelijk met 13% gedaald.

Dit geeft uiteraard meer inzage in de besluitvorming van Xbox gedurende de afgelopen periode. Begin deze maand bracht Xbox naar buiten dat het 3.200 mensen ontslaat.