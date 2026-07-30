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Helldivers 2 x Warhammer 40,000 Legendary Warbond officieel onthuld

Door Bram Noteboom
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Na de teaser is het eindelijk tijd voor het echte werk. Hier is de trailer van de Helldivers 2 x Warhammer 40,000 Legendary Warbond!

Oorspronkelijk werd deze samenwerking aangekondigd tijdens de Warhammer Skull Showcase, maar tijdens dit evenement kregen we alleen enkele details te zien. Nu worden de nieuwe pantsers en wapens in de schijnwerpers gezet. Uiteraard zijn deze content-stukken allemaal geïnspireerd op het veelzijdige universum van Warhammer; zowel de outfits als de geweren zijn bijna identiek uit het bronmateriaal geplukt. Vanaf 12 augustus 2026 wordt de Helldivers 2 x Warhammer 40,000 Legendary Warbond verkrijgbaar gemaakt voor de pc en consoles.

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Helldivers 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Arrowhead Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5250 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Helldivers 2
Helldivers 2

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Arrowhead Studios

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

8 februari 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
1 uur geleden

Erg vet!

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Vet voor de mensen die fan zijn van Warhammer en nog de game spelen.

Ik zelf ben een groot Warhammer fan, maar na de trailer gezien te hebben had ik niet de drang om terug te keren... En dat is prima! Voor de rest ziet het er wel tof uit! 👌🏻

0
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