Helldivers 2 x Warhammer 40,000 Legendary Warbond officieel onthuld
Na de teaser is het eindelijk tijd voor het echte werk. Hier is de trailer van de Helldivers 2 x Warhammer 40,000 Legendary Warbond!
Oorspronkelijk werd deze samenwerking aangekondigd tijdens de Warhammer Skull Showcase, maar tijdens dit evenement kregen we alleen enkele details te zien. Nu worden de nieuwe pantsers en wapens in de schijnwerpers gezet. Uiteraard zijn deze content-stukken allemaal geïnspireerd op het veelzijdige universum van Warhammer; zowel de outfits als de geweren zijn bijna identiek uit het bronmateriaal geplukt. Vanaf 12 augustus 2026 wordt de Helldivers 2 x Warhammer 40,000 Legendary Warbond verkrijgbaar gemaakt voor de pc en consoles.
Helldivers 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Erg vet!
Vet voor de mensen die fan zijn van Warhammer en nog de game spelen.
Ik zelf ben een groot Warhammer fan, maar na de trailer gezien te hebben had ik niet de drang om terug te keren... En dat is prima! Voor de rest ziet het er wel tof uit! 👌🏻