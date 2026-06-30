Verdedig democratie in Helldivers 2 Frontlines of Freedom
In de aanstaande update voor Helldivers 2 worden de spelers gevraagd zich per direct te melden en de democratie te verdedigen in Frontlines of Freedom.
Super Earth moet te allen tijde worden beschermd en ook nu vereist dat weer dappere strijders. Middels de Frontlines of Freedom-update worden er nieuwe technieken uitgeprobeerd om de vijanden van de democratie terug te dringen. De Helldivers worden nu ingezet om de hernieuwde en 'verbeterde' TCS 2.0 te bouwen. Dit moet een ondoordringbare muur tegen de opmars van de Terminids worden. Mocht je je steentje bijdragen, dan wordt dat zeker beloond. Je krijgt namelijk dan toegang tot de R-4 Hyena Marksman Rifle. Deze wordt gratis aan je arsenaal toegevoegd, mits je jezelf genoeg inzet voor het nobele doel.
Helldivers 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Helldivers 2 krijgt legendarische Warhammer-warbond
Een kort maar krachtig nieuwtje voor de geteisterde Helldivers 2-spelersbasis. Er komt namelijk een gloednieuwe, legendarische Warhammer-warbond aan.3 reacties
-
Trailer
Beleef de oorlogsgeschiedenis in Helldivers 2 - Entrenched Division Warbond
De volgende Warbond in Helldivers 2 is te zien als een ware terugblik. Kom uit de loopgraven en neem een kijkje. Dit is de Entrenched Division-content!2 reacties
-
Films
Jason Momoa gecast voor Helldivers-film
Jason Momoa maakt wederom zijn entree in een gamegerelateerde film. De Street Fighter-acteur heeft naar verluidt een rol in de Helldivers-film te pakken.3 reacties
-
Trailer
Stop de Cyborgs in Helldivers 2 - Machinery of Oppression
Maak je klaar voor grof geweld om zo vrijheid veilig te stellen! Helldivers 2: Machinery of Oppression is vanaf vandaag beschikbaar als gratis download.0 reacties
Ga het weer eens spelen!
De vibe van dit spel is zo heerlijk. Kan echt uren luisteren naar het deuntje waarmee je naar een planeet gelanceerd wordt.
Mooi! Ik sta weer paraat!
Crimson Desert moet maar even wachten om onze democratie te verdedigen en te verspreiden!
For Super Earth!