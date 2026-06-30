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Verdedig democratie in Helldivers 2 Frontlines of Freedom

Door Bram Noteboom

In de aanstaande update voor Helldivers 2 worden de spelers gevraagd zich per direct te melden en de democratie te verdedigen in Frontlines of Freedom.

Super Earth moet te allen tijde worden beschermd en ook nu vereist dat weer dappere strijders. Middels de Frontlines of Freedom-update worden er nieuwe technieken uitgeprobeerd om de vijanden van de democratie terug te dringen. De Helldivers worden nu ingezet om de hernieuwde en 'verbeterde' TCS 2.0 te bouwen. Dit moet een ondoordringbare muur tegen de opmars van de Terminids worden. Mocht je je steentje bijdragen, dan wordt dat zeker beloond. Je krijgt namelijk dan toegang tot de R-4 Hyena Marksman Rifle. Deze wordt gratis aan je arsenaal toegevoegd, mits je jezelf genoeg inzet voor het nobele doel.

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Helldivers 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Arrowhead Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Helldivers 2
Helldivers 2

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Arrowhead Studios

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

8 februari 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
4 dagen geleden om 03:15

Ga het weer eens spelen!

1
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
5 dagen geleden om 16:41

De vibe van dit spel is zo heerlijk. Kan echt uren luisteren naar het deuntje waarmee je naar een planeet gelanceerd wordt.

1
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
5 dagen geleden om 15:22

Mooi! Ik sta weer paraat!
Crimson Desert moet maar even wachten om onze democratie te verdedigen en te verspreiden!
For Super Earth!

1
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