Verdedig democratie in Helldivers 2 Frontlines of Freedom

In de aanstaande update voor Helldivers 2 worden de spelers gevraagd zich per direct te melden en de democratie te verdedigen in Frontlines of Freedom.

Super Earth moet te allen tijde worden beschermd en ook nu vereist dat weer dappere strijders. Middels de Frontlines of Freedom-update worden er nieuwe technieken uitgeprobeerd om de vijanden van de democratie terug te dringen. De Helldivers worden nu ingezet om de hernieuwde en 'verbeterde' TCS 2.0 te bouwen. Dit moet een ondoordringbare muur tegen de opmars van de Terminids worden. Mocht je je steentje bijdragen, dan wordt dat zeker beloond. Je krijgt namelijk dan toegang tot de R-4 Hyena Marksman Rifle. Deze wordt gratis aan je arsenaal toegevoegd, mits je jezelf genoeg inzet voor het nobele doel.

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Helldivers 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.