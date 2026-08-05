Helldivers 2 slaat nieuwe weg in met cryptische teaser

Met een zeer korte trailer kondigt Arrowhead een nieuwe fase voor Helldivers 2 aan. In de teaser zien we horrorachtige taferelen waarin het afsluit met een datum. Op 12 augustus 2026 kunnen we meer verwachten over de nieuwe weg die Helldivers 2 lijkt in te slaan.

Niets is enger dan een teddybeer die uit elkaar getrokken wordt. Of nouja, misschien nog clowns dan. In onderstaande Helldivers 2-trailer zien we hoe een pluizige beer onderworpen wordt aan horror en deep space. Verlaten de Helldivers de oppervlakte om te knallen in de ruimte? Geen idee, maar op 12 augustus 2026 komen we erachter. Het lijkt er namelijk op dat er op die dag meer naar buiten komt over deze cryptische 'face the unknown' Helldivers 2-trailer.

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Helldivers 2 is nu beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series en pc.