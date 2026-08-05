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Helldivers 2 slaat nieuwe weg in met cryptische teaser

Door Rudy Wijnberg
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Met een zeer korte trailer kondigt Arrowhead een nieuwe fase voor Helldivers 2 aan. In de teaser zien we horrorachtige taferelen waarin het afsluit met een datum. Op 12 augustus 2026 kunnen we meer verwachten over de nieuwe weg die Helldivers 2 lijkt in te slaan.

Niets is enger dan een teddybeer die uit elkaar getrokken wordt. Of nouja, misschien nog clowns dan. In onderstaande Helldivers 2-trailer zien we hoe een pluizige beer onderworpen wordt aan horror en deep space. Verlaten de Helldivers de oppervlakte om te knallen in de ruimte? Geen idee, maar op 12 augustus 2026 komen we erachter. Het lijkt er namelijk op dat er op die dag meer naar buiten komt over deze cryptische 'face the unknown' Helldivers 2-trailer.

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Helldivers 2 is nu beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Helldivers 2
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Helldivers 2
Helldivers 2

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Arrowhead Studios

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

8 februari 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 00:52

Freedom!

0
Avatar TheFeralDutchman
TheFeralDutchman
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 19:23 bewerkt

Gezien de Warhammer 40k bond dan wordt gereleased lijkt mij dit een referentie naar de warp en chaos. Edit: bond == nieuwe ingame wapens/outfits etc

Plus dat er ingame inmiddels een enorme "warp rift" is gemaakt bij de illuminate ("squids") denk ik dat de major orders daarop gericht worden.

Voor degene die het spel niet kennen: Helldivers 2 kent inmiddels 3 vijandelijke facties; bugs, bots & Squids. Er zijn dus 3 fronten waar je kunt vechten wat leuk is voor de afwisseling tussen de vijanden. Een Major Order(MO) is een gezamenlijke doel dat de community moet gaan halen. (Of falen)

Zie het als een D&D sessie waarbij Arrowhead de DM is en de richting bepaald in de intergalactische oorlog.

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 20:30

Tijd om de vakantie in te korten zo te zien!!! 👍👍👍👍

*Wordt met end hout op achterhoofd geslagen*

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 16:25

Game speelde op zich wel lekker weg, maar snapte niet helemaal hoe we voortgang moesten maken. Daarna weer opzij gelegd.

Misschien te laat eraan begonnen.

Arc raiders was wat dat betreft wat beter voor mij.

0
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