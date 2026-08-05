Helldivers 2 slaat nieuwe weg in met cryptische teaser
Met een zeer korte trailer kondigt Arrowhead een nieuwe fase voor Helldivers 2 aan. In de teaser zien we horrorachtige taferelen waarin het afsluit met een datum. Op 12 augustus 2026 kunnen we meer verwachten over de nieuwe weg die Helldivers 2 lijkt in te slaan.
Niets is enger dan een teddybeer die uit elkaar getrokken wordt. Of nouja, misschien nog clowns dan. In onderstaande Helldivers 2-trailer zien we hoe een pluizige beer onderworpen wordt aan horror en deep space. Verlaten de Helldivers de oppervlakte om te knallen in de ruimte? Geen idee, maar op 12 augustus 2026 komen we erachter. Het lijkt er namelijk op dat er op die dag meer naar buiten komt over deze cryptische 'face the unknown' Helldivers 2-trailer.
Helldivers 2 is nu beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Downloadnieuws
Helldivers 2 nu onderdeel van PlayStation Plus Game Catalogus
Helldivers 2 is vanaf vandaag onderdeel van de PlayStation Plus Extra Catalogus. Leden met een abonnement kunnen de game gratis spelen via de service.11 reacties
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Overzicht
Overzicht: Update Helldivers 2: Devoid of Liberty nu beschikbaar
Helldivers 2: Devoid of Liberty is een gigantische update die onder andere nieuwe planeten en vijanden introduceert. Devoid of Liberty is nu beschikbaar.1 reactie
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Trailer
Helldivers 2 x Warhammer 40,000 Legendary Warbond officieel onthuld
Na de teaser is het eindelijk tijd voor het echte werk. Hier is de trailer van de Helldivers 2 x Warhammer 40,000 Legendary Warbond!6 reacties
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Freedom!
Gezien de Warhammer 40k bond dan wordt gereleased lijkt mij dit een referentie naar de warp en chaos. Edit: bond == nieuwe ingame wapens/outfits etc
Plus dat er ingame inmiddels een enorme "warp rift" is gemaakt bij de illuminate ("squids") denk ik dat de major orders daarop gericht worden.
Voor degene die het spel niet kennen: Helldivers 2 kent inmiddels 3 vijandelijke facties; bugs, bots & Squids. Er zijn dus 3 fronten waar je kunt vechten wat leuk is voor de afwisseling tussen de vijanden. Een Major Order(MO) is een gezamenlijke doel dat de community moet gaan halen. (Of falen)
Zie het als een D&D sessie waarbij Arrowhead de DM is en de richting bepaald in de intergalactische oorlog.
Tijd om de vakantie in te korten zo te zien!!! 👍👍👍👍
*Wordt met end hout op achterhoofd geslagen*
Game speelde op zich wel lekker weg, maar snapte niet helemaal hoe we voortgang moesten maken. Daarna weer opzij gelegd.
Misschien te laat eraan begonnen.
Arc raiders was wat dat betreft wat beter voor mij.