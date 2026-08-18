Duik in het diepe in Helldivers 2: The Heart of the Void deep dive
Het is tijd om Super Earth te verlaten. The Void is namelijk een gebied vol wezens die geslagen moeten worden met de hamer der rechtvaardigheid. Dat doen we dit keer met een camera, want zelfs rechtvaardigheid vereist documentatie in Helldivers 2: Devoid of Liberty.
The Void is een complex gebied. De wereld werkt anders dan we gewend zijn en het helpt dan ook niet dat The Illuminate achter ons aanzit. In de mysterieuze Void zijn meerdere planeten verborgen en deze zijn enkel te bevrijden door een probleem op de 'source planet' te verhelpen. Ondertussen dienen we ook de oorlogsmisdaden van The Illuminate vast te leggen. Je weet in Helldivers immers nooit of je voor de krijgsraad wordt geroepen...
Helldivers 2: Devoid of Liberty is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kopen hoeft niet per se. Helldivers 2 is nu namelijk onderdeel van de PS Plus Extra- en Premium-catalogus.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Overzicht
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Yesssss! We gaan er weer voor!
Getver wat ben ik een gore fanheks 😅
Blijf het meesterlijk vinden dat ze dit nog zo goed updaten.