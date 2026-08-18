Het is tijd om Super Earth te verlaten. The Void is namelijk een gebied vol wezens die geslagen moeten worden met de hamer der rechtvaardigheid. Dat doen we dit keer met een camera, want zelfs rechtvaardigheid vereist documentatie in Helldivers 2: Devoid of Liberty.

The Void is een complex gebied. De wereld werkt anders dan we gewend zijn en het helpt dan ook niet dat The Illuminate achter ons aanzit. In de mysterieuze Void zijn meerdere planeten verborgen en deze zijn enkel te bevrijden door een probleem op de 'source planet' te verhelpen. Ondertussen dienen we ook de oorlogsmisdaden van The Illuminate vast te leggen. Je weet in Helldivers immers nooit of je voor de krijgsraad wordt geroepen...

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Helldivers 2: Devoid of Liberty is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kopen hoeft niet per se. Helldivers 2 is nu namelijk onderdeel van de PS Plus Extra- en Premium-catalogus.