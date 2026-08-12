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Helldivers 2 nu onderdeel van PlayStation Plus Game Catalogus

Door Rudy Wijnberg
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Eerder vandaag zagen we de release van Helldivers 2: Devoid of Liberty, een grote uitbreiding boordevol content voor de game. Er is echter meer nieuws omtrent de game, Helldivers 2 wordt vandaag namelijk als verrassing toegevoegd aan de PlayStation Plus-catalogus.

Helldivers 2 is vanaf nu beschikbaar voor spelers die beschikken over een PlayStation Plus Extra- en PlayStation Plus Premium-abonnement. De in 2024 verschenen game is volgens recente statistieken van Sony de recordhouder van snelst verkopende PlayStation Studios-game aller tijden. Mocht je over een Plus- of Premium-abonnement beschikken, dan is het zeker de moeite waard om even de game te checken. Wij beloonden de game in onze Helldivers 2-review met vier sterren, maar sindsdien is de game enkel beter geworden. Dit door de vele uitbreidingen en warbonds die de afgelopen jaren zijn verschenen.

Helldivers II 2025

Helldivers 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Helldivers 2
Helldivers 2

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Arrowhead Studios

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

8 februari 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl9 NPC 2.0
4 dagen geleden om 09:28

Dit zorgt weer voor een opleving ongetwijfeld. Hun het ze van harte. Normaal ben ik meer en sp gamer, maar hier ben ik wel een week of 3 echt mee in de weer geweest.

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 18:48 bewerkt

Oh dat is nice. Altijd al willen proberen. Vanavond ff downloaden.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
5 dagen geleden om 16:09

Hoe zijn de spelers aantallen voor deze game?

0
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