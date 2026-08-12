Helldivers 2 nu onderdeel van PlayStation Plus Game Catalogus

Eerder vandaag zagen we de release van Helldivers 2: Devoid of Liberty, een grote uitbreiding boordevol content voor de game. Er is echter meer nieuws omtrent de game, Helldivers 2 wordt vandaag namelijk als verrassing toegevoegd aan de PlayStation Plus-catalogus.

Helldivers 2 is vanaf nu beschikbaar voor spelers die beschikken over een PlayStation Plus Extra- en PlayStation Plus Premium-abonnement. De in 2024 verschenen game is volgens recente statistieken van Sony de recordhouder van snelst verkopende PlayStation Studios-game aller tijden. Mocht je over een Plus- of Premium-abonnement beschikken, dan is het zeker de moeite waard om even de game te checken. Wij beloonden de game in onze Helldivers 2-review met vier sterren, maar sindsdien is de game enkel beter geworden. Dit door de vele uitbreidingen en warbonds die de afgelopen jaren zijn verschenen.

Helldivers 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.