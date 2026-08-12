Helldivers 2 nu onderdeel van PlayStation Plus Game Catalogus
Eerder vandaag zagen we de release van Helldivers 2: Devoid of Liberty, een grote uitbreiding boordevol content voor de game. Er is echter meer nieuws omtrent de game, Helldivers 2 wordt vandaag namelijk als verrassing toegevoegd aan de PlayStation Plus-catalogus.
Helldivers 2 is vanaf nu beschikbaar voor spelers die beschikken over een PlayStation Plus Extra- en PlayStation Plus Premium-abonnement. De in 2024 verschenen game is volgens recente statistieken van Sony de recordhouder van snelst verkopende PlayStation Studios-game aller tijden. Mocht je over een Plus- of Premium-abonnement beschikken, dan is het zeker de moeite waard om even de game te checken. Wij beloonden de game in onze Helldivers 2-review met vier sterren, maar sindsdien is de game enkel beter geworden. Dit door de vele uitbreidingen en warbonds die de afgelopen jaren zijn verschenen.
Helldivers 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Overzicht
Overzicht: Update Helldivers 2: Devoid of Liberty nu beschikbaar
Helldivers 2: Devoid of Liberty is een gigantische update die onder andere nieuwe planeten en vijanden introduceert. Devoid of Liberty is nu beschikbaar.1 reactie
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Trailer
Helldivers 2 slaat nieuwe weg in met cryptische teaser
Dankzij een cryptische teaser vol horror lijkt het erop dat Helldivers 2 een nieuwe weg inslaat. Op 12 augustus komen we meer te weten over de nieuwe fase.12 reacties
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Trailer
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Dit zorgt weer voor een opleving ongetwijfeld. Hun het ze van harte. Normaal ben ik meer en sp gamer, maar hier ben ik wel een week of 3 echt mee in de weer geweest.
Oh dat is nice. Altijd al willen proberen. Vanavond ff downloaden.
Hoe zijn de spelers aantallen voor deze game?