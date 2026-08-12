Overzicht: Update Helldivers 2: Devoid of Liberty nu beschikbaar

Na een mysterieuze Helldivers 2-trailer presenteert Arrowhead een gloednieuwe update. Helldivers 2: Devoid of Liberty 7.0 is een flinke uitbreiding waarin de ontwikkeling van de Blueberries onder andere centraal staat. Dat niet alleen: Helldivers 2: Devoid of Liberty introduceert nieuwe vijanden, nieuwe planeten en nog veel meer!

Save the Blueberries! Nou, in deze gloednieuwe update lijkt dat te zijn gebeurd. De update introduceert namelijk een modifier die bataljons van (knuffelbare) SEAF-soldaten op de map dropt. Deze zijn een stuk slimmer dan normaal, helpen spelers bij het voltooien van tasks en zoeken zowaar dekking wanneer ze onder vuur komen te liggen.

Helldivers 2: Devoid of Liberty verhoogt de levelcap van 150 naar 300. In onderstaande patch notes-video wordt aangegeven dat level 300 echter wel een flinke grind wordt. Om dat level te bereiken, dien je namelijk naar verwachting 3.500 tot 4.000 uur in de game te steken. Was je echter al een tijdje level 150, dan krijg je bij het opstarten van Devoid of Liberty een leuke verrassing. De verdiende experience na het bereiken van de levelcap is namelijk opgeslagen, waardoor je direct omhoog schiet in rank.

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Ben je meer van de emotes, dan kan je er nu meer dan ooit gebruiken. De Emote Wheel gaat namelijk van 4 naar 8 emotes, waardoor je expressiever dan ooit kunt zijn zonder voice chat. Zo zijn er nog wel meer kleinere updates, maar het gaat natuurlijk om de gameplay. Deze update draait om het bereiken van 'The Void', dat doen we op diverse planeten waar gemuteerde wezens huishouden. Zo stuit je bijvoorbeeld op 'The Crusher', een tragere vijand die in staat is om health terug te krijgen wanneer deze even niet onder vuur komt te liggen. Maak je echter geen zorgen, The Crusher komt namelijk gepaard met de razendsnelle 'Wretch', een zwaarbewapende vijand die door de map springt.

Benieuwd naar de volledige lijst met patch notes? Check dan nu de volledige lijst in de bron. Zo tref je ook een rework van bijvoorbeeld de Assisted Reload, balancing, Stim Action en meer aan. Helldivers 2: Devoid of Liberty 7.0.0 is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.