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Resident Evil 2 is nu de best verkochte RE-game ooit

Door Bram Noteboom
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De koning is dood. Lang leve de koning! Resident Evil 2 neemt het stokje van Resident Evil 5 over als de best verkochte RE-game ooit.

Dit laat Capcom weten in een financiële update. De zaken gaan goed voor de Japanse gamemaker en dan sta je natuurlijk te popelen om telkens je cijfers te updaten en door te kaatsen naar het publiek. Cijfers van o.a. Pragmata en Resident Evil Requiem komen voorbij, die het allebei uitstekend doen met 2.5 miljoen (Pragmata) en 8 miljoen (Requiem) sales, maar het interessantste nieuwtje komt voor uit de backlog: er is een nieuwe all-time best selling Resident Evil-game.

Die titel was eerst in bezit van Resident Evil 5. Mede dankzij de coöperatieve mogelijkheden en de meerdere releases op diverse platformen, wist het vijfde deel lang de kroon te spannen met iets meer dan 19 miljoen verkochte eenheden. Resident Evil 2, de remake uit 2019 welteverstaan, glipt er nu langs met een verkoopstatistiek van 19.75 gesleten eenheden. Dat maakt van de game de best verkochten Resident Evil-titel ooit, terwijl de franchise in totaal nu 213 miljoen games wist te verschepen.

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Welke Resident Evil-game start jij nog maar al te graag op? Laat het ons vooral weten!

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5239 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Resident Evil 2 (2019)
Resident Evil 2 (2019)

Remastered-waardering

(Re)master

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

25 januari 2019

Platforms

PC
PS4
XONE
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl4 Reply Goblin
30 minuten geleden

Heb alleen Village gespeeld, aangezien dit soort type games niet echt mijn ding zijn. Toch beviel Village me meer dan behoorlijk. Is deze dan ook aan te raden?

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