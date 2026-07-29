Resident Evil 2 is nu de best verkochte RE-game ooit
De koning is dood. Lang leve de koning! Resident Evil 2 neemt het stokje van Resident Evil 5 over als de best verkochte RE-game ooit.
Dit laat Capcom weten in een financiële update. De zaken gaan goed voor de Japanse gamemaker en dan sta je natuurlijk te popelen om telkens je cijfers te updaten en door te kaatsen naar het publiek. Cijfers van o.a. Pragmata en Resident Evil Requiem komen voorbij, die het allebei uitstekend doen met 2.5 miljoen (Pragmata) en 8 miljoen (Requiem) sales, maar het interessantste nieuwtje komt voor uit de backlog: er is een nieuwe all-time best selling Resident Evil-game.
Die titel was eerst in bezit van Resident Evil 5. Mede dankzij de coöperatieve mogelijkheden en de meerdere releases op diverse platformen, wist het vijfde deel lang de kroon te spannen met iets meer dan 19 miljoen verkochte eenheden. Resident Evil 2, de remake uit 2019 welteverstaan, glipt er nu langs met een verkoopstatistiek van 19.75 gesleten eenheden. Dat maakt van de game de best verkochten Resident Evil-titel ooit, terwijl de franchise in totaal nu 213 miljoen games wist te verschepen.
Welke Resident Evil-game start jij nog maar al te graag op? Laat het ons vooral weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Resident Evil 2 remake snelst verkopende game in de serie
De Resident Evil 2 remake is nu de snelst verkochte game in de horrorserie van Capcom. Dit liet de ontwikkelaar weten via een financieel rapport.0 reacties
-
Nieuws
Resident Evil 2 meer dan tien miljoen keer verkocht
De remake van Resident Evil 2 is meer dan tien miljoen keer verkocht. Capcom viert het nieuws via hun Twitter-kanaal.0 reacties
-
Top 5
Top 5: Beste Resident Evil Games
Bram en Huub zijn terug met een nieuwe Top 5! Deze keer behandelen zij de beste Resident Evil-games.0 reacties
-
Bit
Bit: Untitled Goose door mod binnenkort beschikbaar in Resident Evil 2
Een modder is bezig om de gans van Untitled Goose game binnenkort naar Resident Evil 2 remake te brengen. De modder maakte zijn project bekend...0 reacties
Heb alleen Village gespeeld, aangezien dit soort type games niet echt mijn ding zijn. Toch beviel Village me meer dan behoorlijk. Is deze dan ook aan te raden?