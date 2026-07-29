Resident Evil 2 is nu de best verkochte RE-game ooit

De koning is dood. Lang leve de koning! Resident Evil 2 neemt het stokje van Resident Evil 5 over als de best verkochte RE-game ooit.

Dit laat Capcom weten in een financiële update. De zaken gaan goed voor de Japanse gamemaker en dan sta je natuurlijk te popelen om telkens je cijfers te updaten en door te kaatsen naar het publiek. Cijfers van o.a. Pragmata en Resident Evil Requiem komen voorbij, die het allebei uitstekend doen met 2.5 miljoen (Pragmata) en 8 miljoen (Requiem) sales, maar het interessantste nieuwtje komt voor uit de backlog: er is een nieuwe all-time best selling Resident Evil-game.

Die titel was eerst in bezit van Resident Evil 5. Mede dankzij de coöperatieve mogelijkheden en de meerdere releases op diverse platformen, wist het vijfde deel lang de kroon te spannen met iets meer dan 19 miljoen verkochte eenheden. Resident Evil 2, de remake uit 2019 welteverstaan, glipt er nu langs met een verkoopstatistiek van 19.75 gesleten eenheden. Dat maakt van de game de best verkochten Resident Evil-titel ooit, terwijl de franchise in totaal nu 213 miljoen games wist te verschepen.

Welke Resident Evil-game start jij nog maar al te graag op? Laat het ons vooral weten!