Resident Evil 2 remake snelst verkopende game in de serie
Capcom heeft onlangs een financieel rapport uitgebracht, waarin gesproken wordt over de verkoopcijfers van de vele IP's onder hun hoede. Met name worden er wat interessante details gedeeld over de Resident Evil-franchise.
Er is namelijk een nieuwe koning binnen de Resident Evil-games. De Resident Evil 2 remake is nu de best verkochte game in de horrorserie van Capcom. Met 12,6 miljoen eenheden verkocht stoot het Resident Evil 7 van de troon - die met 12,4 verkochte exemplaren op de teller stond. Hoe lang deze stand zich blijft aanhouden is nog even de vraag, want de Resident Evil 4 remake is al 4,9 miljoen keer over de toonbank gevlogen en die titel is nog geen halfjaar uit. De Resident Evil-serie heeft in totaal 146 miljoen verschillende eenheden weten te slijten. Daarmee is het de meest succesvolle Capcom-franchise, gevolgd door de Monster Hunter-serie die in totaal 94 miljoen keer spelers wist te bekoren.
Bekijk hier onze review van de Resident Evil 4 remake - de meest recente toevoeging aan de line-up.
De Resident Evil 2 remake is nu beschikbaar voor de pc, Xbox-consoles en PlayStation-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Resident Evil 2 is nu de best verkochte RE-game ooit
De koning is dood. Lang leve de koning! Resident Evil 2 neemt het stokje van Resident Evil 5 over als de best verkochte RE-game ooit.24 reacties
-
Nieuws
Resident Evil 2 meer dan tien miljoen keer verkocht
De remake van Resident Evil 2 is meer dan tien miljoen keer verkocht. Capcom viert het nieuws via hun Twitter-kanaal.0 reacties
-
Top 5
Top 5: Beste Resident Evil Games
Bram en Huub zijn terug met een nieuwe Top 5! Deze keer behandelen zij de beste Resident Evil-games.0 reacties
-
Bit
Bit: Untitled Goose door mod binnenkort beschikbaar in Resident Evil 2
Een modder is bezig om de gans van Untitled Goose game binnenkort naar Resident Evil 2 remake te brengen. De modder maakte zijn project bekend...0 reacties