Overzicht: Alle gamescom 2026-showcases op een rij

In nog geen maand tijd trapt de grootste gamingbeurs van Europa af. Gamescom 2026 belooft wederom een groot spektakel te worden. Een groot evenement gaat gepaard met shows en dus presenteren wij hierbij het overzicht met alle gamescom 2026-showcases en streams.

Natuurlijk zijn wij er dit jaar in persoon bij. Sterker nog, we gaan met vijf man sterk! Gameliner.nl komt dan ook tjokvol te staan met previews, videopreviews, sfeerbeelden en de nodige ongein. Daarnaast houden we het gamescom 2026-liveblog op de voet bij, zodat je altijd op de hoogte bent. Vooruitkijken kan ook; wij delen namelijk gewoon onze agenda, zodat je nog meer FOMO krijgt.

Dit zijn alle aangekondigde gamescom 2026-showcases en livestreams op een rij

Vanuit het thuisfront is er meer dan genoeg te bekijken. De fysieke beurs, die aftrapt op 26 augustus 2026 en doorloopt tot en met 30 augustus 2026, is namelijk niet het enige dat vanuit Keulen te beleven is. Er zijn namelijk, zoals het een groot evenement betaamd, showcases, livestreams en meer te bekijken. Check snel onderstaand schema om alvast wat data in je agenda te zetten!

Onderstaand schema wordt aangevuld naarmate meer uitgevers showcases en streams bekendmaken.

Show Datum Tijd Inhoud gamescom Opening Night Live 25 augustus 2026 20:00 World premieres, muppets, aankondigingen en trailers Future Games Show at gamescom 26 augustus 2026 onbekend AA- en AAA-aankondigingen en trailers Xbox @ gamescom 26 augustus 2026 16:00 Live vanaf de Xbox-booth Xbox @ gamescom 27 augustus 16:00 Interviews, special guests, gameplay reveals en trailers

Gaan jullie naar gamescom en zijn er bepaalde verwachtingen? Wat gaat Geoff Keighley bijvoorbeeld doen tijdens Opening Night Live? Wij zitten klaar met de bingokaart en delen deze graag met jullie voorafgaand aan de streams. Mocht je op gamescom zijn, come say hi!