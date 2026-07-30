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Overzicht: Alle gamescom 2026-showcases op een rij

Door Rudy Wijnberg
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In nog geen maand tijd trapt de grootste gamingbeurs van Europa af. Gamescom 2026 belooft wederom een groot spektakel te worden. Een groot evenement gaat gepaard met shows en dus presenteren wij hierbij het overzicht met alle gamescom 2026-showcases en streams.

Natuurlijk zijn wij er dit jaar in persoon bij. Sterker nog, we gaan met vijf man sterk! Gameliner.nl komt dan ook tjokvol te staan met previews, videopreviews, sfeerbeelden en de nodige ongein. Daarnaast houden we het gamescom 2026-liveblog op de voet bij, zodat je altijd op de hoogte bent. Vooruitkijken kan ook; wij delen namelijk gewoon onze agenda, zodat je nog meer FOMO krijgt.

Alle Gamescom 2026 events en showcases

Dit zijn alle aangekondigde gamescom 2026-showcases en livestreams op een rij

Vanuit het thuisfront is er meer dan genoeg te bekijken. De fysieke beurs, die aftrapt op 26 augustus 2026 en doorloopt tot en met 30 augustus 2026, is namelijk niet het enige dat vanuit Keulen te beleven is. Er zijn namelijk, zoals het een groot evenement betaamd, showcases, livestreams en meer te bekijken. Check snel onderstaand schema om alvast wat data in je agenda te zetten!

Onderstaand schema wordt aangevuld naarmate meer uitgevers showcases en streams bekendmaken.

ShowDatumTijdInhoud
gamescom Opening Night Live25 augustus 202620:00World premieres, muppets, aankondigingen en trailers
Future Games Show at gamescom26 augustus 2026onbekendAA- en AAA-aankondigingen en trailers
Xbox @ gamescom26 augustus 202616:00Live vanaf de Xbox-booth
Xbox @ gamescom27 augustus16:00Interviews, special guests, gameplay reveals en trailers

Gaan jullie naar gamescom en zijn er bepaalde verwachtingen? Wat gaat Geoff Keighley bijvoorbeeld doen tijdens Opening Night Live? Wij zitten klaar met de bingokaart en delen deze graag met jullie voorafgaand aan de streams. Mocht je op gamescom zijn, come say hi!

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2206 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Er komen al zoveel games, dus hoop dat alle shows tegenvallen en geen nieuwe games worden aangekondigd of getoont!

Helaas mijn andere ik....

Nieuwe games yes, wow, die wil ik

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Is in augustus niet ook altijd de grote Playstation showcase? ●at zal zeker een apart evenement worden en niet met de Gamescon te maken hebben.

0
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